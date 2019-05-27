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مصادر أفغانية: مقتل مستشار رئيس الوزراء على أيدى مجهولين شمالى البلاد

الإثنين، 27 مايو 2019 01:31 م
مصادر أفغانية: مقتل مستشار رئيس الوزراء على أيدى مجهولين شمالى البلاد الشرطه الأفغانية ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)
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أفاد مسؤولون أفغان، اليوم الاثنين، بأن مستشار رئيس وزراء أفغانستان، نور محمد عرب، لقى مصرعه على إيدى مسلحين مجهولين فى ولاية قندوز شمالى البلاد.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية عن المسؤولين القول إن "الحادث وقع أمس الأحد، إذ أطلق مجهولون النار عليه فأردوه قتيلا، وأصابوا أحد مرافقيه بجروح".

ولم تعلن أى من الجماعات المسلحة الناشطة فى أفغانستان بما فيها "طالبان" مسؤوليتها عن الحادث.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت مقتل ما يقارب الـ4 آلاف مدنى فى أفغانستان عام 2018، وإصابة 7 آلاف آخرين بجروح، فيما اعتبر العام الماضى الأكثر دموية بالنسبة للمدنيين على مدى سنوات الحرب فى أفغانستان.

 


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