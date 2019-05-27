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مستشار النمسا: البلاد تعيش فترة صعبة من التحديات وسحب الثقة مؤامرة حزبية

الإثنين، 27 مايو 2019 10:15 م
مستشار النمسا: البلاد تعيش فترة صعبة من التحديات وسحب الثقة مؤامرة حزبية مستشار النمسا المنتهية ولايته سباستيان كورتس
أ ش أ
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أكد مستشار النمسا المنتهية ولايته سباستيان كورتس، أن النمسا تعيش حاليا فترة صعبة ومليئة بالتحديات.

وقال كورتس - فى أول تعليق له، اليوم الاثنين، عقب قرار البرلمان النمساوى سحب الثقة من حكومته - إن اللجوء الى الانتخابات المبكرة هو أمر لم يكن يتمناه، ولكن فرضته الظروف والتطورات السياسية.

وأضاف كورتس، أن فضيحة "ابيزا" التى تورط فيها حزب "الحرية" الشريك فى الائتلاف الحكومى أظهرت وجها قبيحا للسياسيين الذين يسيئون استغلال السلطة ولا يتورعون عن ارتكاب وقائع الفساد وهو ما جعل استمرار حزب "الحرية" فى الائتلاف الحاكم بمثابة المهمة المستحيلة.

وأوضح كورتس، أن الحكومة المؤقتة التى شكلها عقب الفضيحة وضم فيها عددا من الخبراء كانت تتمتع بتأييد الرئيس الكسندر فاد دير بيلين وعدد كبير من المواطنين والسياسيين ولكن الحزب الاشتراكى لجأ إلى تصفية الحسابات السياسية وأسقط الحكومة عمدا وانتقاما من مواقف سياسية سابقة فى تصويت البرلمان اليوم.

وكان البرلمان النمساوى قرر مساء اليوم سحب الثقة من حكومة المستشار سباستيان كورتس بعد اتفاق حزبى الاشتراكى والحرية على التصويت ضد الحكومة المؤقتة.

 


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