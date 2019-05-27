محمد بن سلمان يلتقى ولى عهد دبى لتطوير التعاون بين الجانبين فى مختلف المجالات

كتب محمد تهامى زكى

التقى الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، فى جدة، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولى عهد دبى.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، نقل ولى عهد دبى للأمير محمد بن سلمان، تحيات وتقدير الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، فيما حمله سموه تحياته وتقديره لهما.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التاريخية المتينة التى تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والفرص الواعدة لتطوير التعاون بين الجانبين فى مختلف المجالات.