سوبر كورة
Ads
الإثنين، 27 مايو 2019 04:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

محمد بن سلمان يلتقى ولى عهد دبى لتطوير التعاون بين الجانبين فى مختلف المجالات

الإثنين، 27 مايو 2019 03:14 ص
محمد بن سلمان يلتقى ولى عهد دبى لتطوير التعاون بين الجانبين فى مختلف المجالات لقاء الأمير محمد بن سلمان مع ولى عهد دبى
كتب محمد تهامى زكى
إضافة تعليق

التقى الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، فى جدة، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولى عهد دبى.

 

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، نقل ولى عهد دبى للأمير محمد بن سلمان، تحيات وتقدير الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، فيما حمله سموه تحياته وتقديره لهما.

 

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التاريخية المتينة التى تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والفرص الواعدة لتطوير التعاون بين الجانبين فى مختلف المجالات.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

مدير مكتب الأمير محمد بن سلمان: بناء العقل فلسفة ولى عهد المملكة

ترامب يجرى مكالمة هاتفية مع ولى العهد السعودى محمد بن سلمان

صور.. خادم الحرمين الشريفين يستقبل ولى عهد دبى بحضور محمد بن سلمان

الوليد بن طلال: لو أجريت انتخابات سعودية الآن سيحصل محمد بن سلمان على 99%

السعودية

الامارات

ولى عهد دبى

ولى العهد السعودى

الامير محمد بن سلمان

الشيخ حمدان بن محمد

حمدان بن راشد


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
جروس يحتفل مع زوجته بالتتويج بالكونفدرالية فى ملعب برج العرب

جروس يحتفل مع زوجته بالتتويج بالكونفدرالية فى ملعب برج العرب

يوفنتوس يستقر على تعيين ساري مدربا خلفا لأليجري

يوفنتوس يستقر على تعيين ساري مدربا خلفا لأليجري

جروس لـ"اليوم السابع": عقدى ينتهى مع الزمالك أخر الشهر وأهدى الكونفدرالية لمرتضى منصور

جروس لـ"اليوم السابع": عقدى ينتهى مع الزمالك أخر الشهر وأهدى الكونفدرالية لمرتضى منصور

"الأعلى للإعلام" يطالب "القاهرة والناس" بتفريغ حلقة ياسمين الخطيب بـ"شيخ الحارة"

"الأعلى للإعلام" يطالب "القاهرة والناس" بتفريغ حلقة ياسمين الخطيب بـ"شيخ الحارة"

فيديو وصور.. الزمالك يتوج بالكونفدرالية لأول مرة فى تاريخه.. ضربات الترجيح تحسم البطولة بنتيجة 5 / 4.. الأبيض الأفضل فى الشوط الثاني كاملاً ..محمود علاء يحرز هدف من ضربة جزاء ويدخل التاريخ

فيديو وصور.. الزمالك يتوج بالكونفدرالية لأول مرة فى تاريخه.. ضربات الترجيح تحسم البطولة بنتيجة 5 / 4.. الأبيض الأفضل فى الشوط الثاني كاملاً ..محمود علاء يحرز هدف من ضربة جزاء ويدخل التاريخ

الرجوع الى أعلى الصفحة