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الإثنين، 27 مايو 2019 11:55 م
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محكمة رومانية تحكم على زعيم الحزب الحاكم بالسجن 42 شهرا

الإثنين، 27 مايو 2019 10:40 م
محكمة رومانية تحكم على زعيم الحزب الحاكم بالسجن 42 شهرا محكمة
أ ش أ
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أصدرت محكمة رومانية اليوم الاثنين حكما بالسجن 42 شهرا بحق ليفيو دراجني زعيم حزب الديمقراطيين الإشتراكي الحاكم في رومانيا بتهمة الفساد.

 

وذكرت شبكة (ايه بي سي نيوز) الاخبارية الامريكية أن زعيم الحزب الحاكم اتهم في العام الماضي بمساعدة موظفتين على الحصول على مرتبات من الهيئة العامة للرعاية الأسرية دون ممارسة العمل بها بشكل فعلي.

 

وأضافت الشبكة أن السيدتين اعترفتا بالحصول على المرتبات رغم أنهما تعملان بالحزب الحاكم.

 

على صعيد متصل ، خرج المئات من المواطنين في رومانيا الى شوارع العاصمة بوخارست ، احتفالا بالحكم على زعيم الحزب الحاكم الذي يتعرض لاتهامات على نطاق واسع بسبب اخفاقه في القضاء على الفساد بين المسئولين في الحكومة الرومانية.

 


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