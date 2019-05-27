محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير الشوارع والميادين

مطروح – حسن مشالي

تابع اللواء مجدي الغرابلي ، محافظ مطروح، خلال جولة ميدانية أعمال تطوير ميدان عبد المنعم رياض وميدان الجلاء، لتيسير الحركة المرورية، ضمن أعمال التطوير التي تشهدها المحافظة حالياً لخدمة الأهالي استعداداً لاستقبال موسم الصيف السياحي.

ووجه محافظ مطروح، بسرعة استكمال أعمال الإنارة والتجميل بميدان عبد المنعم رياض، مع عمل لوحة تحمل صورة الشهيد على الجدارية الفنية بالميدان، وعمل مقاعد لاستراحة المواطنين، وتفقد التعديلات المرورية الجديدة، بمدخل شارع السنوسية، بما يسمح بتيسيرات مرورية للسيارات من وإلى المنطقة.

وتفقد محافظ مطروح، أعمال تطوير ميدان الجلاء، مطالباً بضرورة تحقيق سيولة مرورية أكثر، وإعادة دراسة مخطط موقف أتوبيسات مشروع النقل الجماعي أو مقترح مكان بديل جديد، بما يحقق توسعات مرورية أكثر ويضمن سيولة الحركة، كما تابع محافظ مطروح أعمال تطوير ميدان الإسعاف بالكورنيش موجها بسرعة الانتهاء منها.

رافق محافظ مطروح، خلال الجولة، العميد أحمد على وكيل وزارة الإسكان والمهندس أحمد الإسكندراني رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح، ومديري المديريات والإدارات المعنية.