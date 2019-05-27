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محافظ كفر الشيخ: توفير خطوط السرفيس استعدادا لامتحان الثانوية العامة

الإثنين، 27 مايو 2019 11:29 م
محافظ كفر الشيخ: توفير خطوط السرفيس استعدادا لامتحان الثانوية العامة الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفرالشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قرر الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، توفير خطوط السرفيس استعداداً لامتحان الثانوية العامة، مؤكداً أن أعداد الخطوط 299 خطا، بإجمالى 5334 سيارة.

وعلى جانب آخر، تابعت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أعمال لجنة قبول اعتذار الثانوية العامة بمدرسة الشهيد حمدى إبراهيم الإعدادية.

كما قرر محافظ كفرالشيخ، تشكيل لجنة برئاسة الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة، والمهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة أو ما ينوب عنه، ورئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه، لمعاينة الطلمبات الخاصة بالأهالى كمشروع خاص لانتاج المياه بفوه، ودراسة عما يمكن اعادة تشغيلها من عدمه ومدى مطابقتها للمواصفات الفنية والاشتراطات الصحية لإنتاج مياه الشرب حفاظاً على صحة المواطنين وطبقاً للقانون.

جاء ذلك بناء على الشكوى المقدمة من النائب فتحى الشرقاوى بشأن تشميع فلاتر انتاج المياه الأهلية بفوه، مع المهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفرالشيخ، والدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة.

وعلى جانب آخر بحث محافظ كفرالشيخ، مشاكل وطلبات المواطنين مع اللواء هانى النواصرة عضو مجلس النواب عن دائرة كفرالشيخ ووضع الاستراتيجية المناسبة لحلها، وتم خلال اللقاء مناقشة تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.

كما تم بحث آليات التعاون والتواصل المستمر بين الجهاز التنفيذى ونواب كفرالشيخ ومتابعة كل ما يفيد المواطن من مشروعات جديدة وخدمات فى جميع المجالات والرؤية المستقبلية للمحافظة بالإضافة إلى التنسيق لعرض المشاكل التى تعانى منها محافظة كفرالشيخ.


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