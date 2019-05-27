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بتكلفة مالية 1.3 مليار جنيه..

محافظ قنا : محور قوص نقادة سيسهام فى القضاء على الزحام المرورى

الإثنين، 27 مايو 2019 04:29 م
محافظ قنا : محور قوص نقادة سيسهام فى القضاء على الزحام المرورى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا
قنا - وائل محمد
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تابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، معدلات تنفيذ محور قوص على النيل بمحافظة قنا، والذي تبلغ تكلفته الاجمالية 1.3 مليار جنيه، و يربط الطريق الصحراوى الشرقى بطريق (القاهرة-اسوان) الصحراوى الغربى، عابرا نهر النيل والطريق الزراعى الغربى (القاهرة – أسوان) شمال مدينة قوص.
 
واكد الهجان، فى بيان له ،أن هذا المحور سيساهم في تسهيل الحركة المرورية، وتنمية المناطق الصناعية غرب وشرق النيل، و خلق مجتمعات عمرانية جديدة، عبر ربط شبكة الطرق الرئيسية من الطريق الصحراوى الشرقى وحتى الطريق الصحرواى الغربى، بالإضافة إلى تنمية حركة السياحة الدينية بالمنطقة، حيث يوجد العديد من المساجد والكنائس والاماكن الأثرية بالمنطقة، وكذلك الحد من خطورة التنقل بالمعديات النيلية، والتى تقوم بنقل المواطنين من شرق النيل الي غرب النيل والعكس.
 
ويتم تنفيذ المحور، بطول 19 كم وعرض 21 متر بعدد 2 حــــارة مـــرورية بعرض 7.2 متر، ورصيف للمشاه بعرض 2.5 م لكل إتجاه، والذي يشمل على 27 عمل صنـاعى بواقع ( 14 كوبرى – 13 نفق ) تساهم فى حل التقـاطعـات مع الطـرق الفرعيـة والـتـرع والمصـارف ومن المخطط الانتهاء من أعمال تنفيذه قبل نهاية يونيو 2020  .
 

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