سوبر كورة
Ads
الإثنين، 27 مايو 2019 01:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الفيوم يكلف بسرعة إنجاز خطة رصف وصيانة الطرق والأرصفة فى مواعيدها

الإثنين، 27 مايو 2019 12:09 م
محافظ الفيوم يكلف بسرعة إنجاز خطة رصف وصيانة الطرق والأرصفة فى مواعيدها جولة محافظ الفيوم
الفيوم رباب الجالي
إضافة تعليق

تابع اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، أعمال رصف الطرق وصيانة الأرصفة التى يجري تنفيذها بعددٍ من شوارع وأحياء مدينة الفيوم، وذلك بحضور المهندسة نجاح حافظ وكيل الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الفيوم.

وقالت المحافظة بيان إن المحافظ تفقد أعمال استكمال رصف شارع مصطفى باشا ضمن خطة الرصف التى يجرى حالياً تنفيذها بشوارع مصطفى باشا، والملك الناصر، وجمال عبد الناصر، وأصدر توجيهاته بالمتابعة الدورية لأعمال الرصف لضمان تنفيذها فى المواعيد المقررة طبقاً للإشتراطات الهندسية المطلوبة، مشدداً على رفع جميع إشغالات وتعديات المحال التجارية على الطرق والأرصفة.

كما تفقد أعمال صيانة كورنيش بحر سنورس المتفرع من شارع أحمد شوقى،ووجه بمراعاة الشكل الجمالى فى تنفيذ الأعمال، كما قام المحافظ بمتابعة أعمال إحلال وتجديد وتوسعة كوبرى السنترال وتطوير المنطقة المحيطة به، حيث يتم توسعة الكوبرى ليصبح عرضه 30 متراً بدلاً من 15 متر، وذلك بهدف تحقيق السيولة المرورية، وكذلك تجميل وتطوير المنطقة المحيطة بالكوبري من شارعي الجمهورية والحرية.

 

 

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

محافظ الفيوم يبحث مع الصيادين مشكلات حظر الصيد ببحيرة قارون

محافظ الفيوم يبدأ سلسلة لقاءات بممثلين عن القرى لحل مشاكل المواطنين

محافظ الفيوم: اقامة صوب زراعية ومناطق استزراع سمكى وغابات شجرية جديدة

محافظ الفيوم يعقد اجتماعا لتقييم كفاءة الأداء وفاعلية الخدمات بالقطاعات

رصف وصيانة الطرق

محافظ الفيوم

ارصفه

كورنيش النيل


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

"100 مليون صحة" تعلن صرف أدوية جديدة لمرضى فيروس سى.. وحيد دوس: أول علاج مصرى مسجل لعلاج المنتكسين خلال أيام.. والكشف على 36 ألف أجنبى يعيشون بمصر حتى الآن منعا لانتشار العدوى.. والمبادرة مستمرة لنهاية 2019

"100 مليون صحة" تعلن صرف أدوية جديدة لمرضى فيروس سى.. وحيد دوس: أول علاج مصرى مسجل لعلاج المنتكسين خلال أيام.. والكشف على 36 ألف أجنبى يعيشون بمصر حتى الآن منعا لانتشار العدوى.. والمبادرة مستمرة لنهاية 2019

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 27 - 5 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 27 - 5 - 2019 والقنوات الناقلة

مجدد ومبتكر وبيشجع الموظفين.. صفات تؤهل مواليد الجوزاء لمنصب مدير

مجدد ومبتكر وبيشجع الموظفين.. صفات تؤهل مواليد الجوزاء لمنصب مدير

الرجوع الى أعلى الصفحة