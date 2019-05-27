محافظ الفيوم يكلف بسرعة إنجاز خطة رصف وصيانة الطرق والأرصفة فى مواعيدها

الفيوم رباب الجالي

تابع اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، أعمال رصف الطرق وصيانة الأرصفة التى يجري تنفيذها بعددٍ من شوارع وأحياء مدينة الفيوم، وذلك بحضور المهندسة نجاح حافظ وكيل الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الفيوم.

وقالت المحافظة بيان إن المحافظ تفقد أعمال استكمال رصف شارع مصطفى باشا ضمن خطة الرصف التى يجرى حالياً تنفيذها بشوارع مصطفى باشا، والملك الناصر، وجمال عبد الناصر، وأصدر توجيهاته بالمتابعة الدورية لأعمال الرصف لضمان تنفيذها فى المواعيد المقررة طبقاً للإشتراطات الهندسية المطلوبة، مشدداً على رفع جميع إشغالات وتعديات المحال التجارية على الطرق والأرصفة.

كما تفقد أعمال صيانة كورنيش بحر سنورس المتفرع من شارع أحمد شوقى،ووجه بمراعاة الشكل الجمالى فى تنفيذ الأعمال، كما قام المحافظ بمتابعة أعمال إحلال وتجديد وتوسعة كوبرى السنترال وتطوير المنطقة المحيطة به، حيث يتم توسعة الكوبرى ليصبح عرضه 30 متراً بدلاً من 15 متر، وذلك بهدف تحقيق السيولة المرورية، وكذلك تجميل وتطوير المنطقة المحيطة بالكوبري من شارعي الجمهورية والحرية.