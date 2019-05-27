محافظ الغربية يستعرض الموقف التنفيذى للوقاية من الأمراض

استعرض اللواء هشام السعيد ، محافظ الغربية ، الموقف التنفيذى للوقاية من الأمراض ومنع انتشار القوارض والحشرات بالشوارع، حيث وجه وكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع رؤساء المدن والأحياء للقيام بأعمال الرش بصفة دورية للقضاء على الحشرات والقوارض.
إلى جانب قيام مديرية الطب البيطرى بتوفير جميع الأمصال واللقاحات الخاصة بالحملة القومية لتطعيم المواشى ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والمقرر البدء فيها فى شهر يونيو القادم ، مع قيام المديرية بتنظيم حملات مستمرة للقضاء على الكلاب الضالة بالشوارع حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
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