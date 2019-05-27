محافظ الغربية يستعرض الموقف التنفيذى للوقاية من الأمراض

الغربيــــة - عادل ضرة

استعرض اللواء هشام السعيد ، محافظ الغربية ، الموقف التنفيذى للوقاية من الأمراض ومنع انتشار القوارض والحشرات بالشوارع، حيث وجه وكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع رؤساء المدن والأحياء للقيام بأعمال الرش بصفة دورية للقضاء على الحشرات والقوارض.