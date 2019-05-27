محافظ الغربية :جميعنا نعمل للصالح العام ولصالح أبناء المحافظة

أكد اللواء هشام السعيد ، محافظ الغربية ،أن جميع أجهزة المحافظة تعمل فى اتجاه واحد من أجل الصالح العام للمواطنين من خلال سرعة انجاز الأعمال لتحقيق التنمية الشاملة على مستوى المحافظة.

جاء ذلك خلال رئاسته لجلسة المجلس التنفيذى المنعقدة بديوان عام المحافظة بحضور جميع القيادات التنفيذية ، وأكد محافظ الغربية أنه تم مراجعة معظم التعاقدات واجراءات التحصيل من اجل تعظيم موارد المحافظة.

ووجه المحافظ ، رؤساء المدن والاحياء باتخاذ إجراءات الحجز الإدارى وتلاشى كافة الثغرات التى تعرقل تنفيذ الإجراءات القانونية فى تحصيل مستحقات المحافظة القديمة التى تجاوزت 54مليون جنية. وكذا الالتزام بتحصيل رسوم مقابل التحسين وفقا للقانون المحدد لذلك ، كما وجه بتشكيل لجنة لمراجعة المتأخرات فى تحصيل مستحقات المحافظة لمعرفة المعوقات التى تؤخرتحصيلها.

وعلى الجانب الآخر، وجه بسداد كافة الجهات تكاليف اعمال رد الشىء لاصله وعدم التأخر فى سدادها لاعادة تمهيد ورصف الشوارع عقب انتهاء كافة الاعمال. مؤكدا انه لن يتم رصف اى شارع الا بعد الانتهاء التام من اعمال البنية التحتية التى تضم مياة شرب وصرف صحى وكهرباء وتليفونات وغاز لعدم اهدار المال العام.

كما أصدر تعليماته لرؤساء المدن والاحياء بالاستمرار فى تنفيذ إزالة التعديات والمخالفات فى المهد ومصادرة مواد ومعدات البناء المخالف مع تنفيذ قرارات الازالة الصادرة سابقا، كما وجه أيضا بتكثيف أعمال أجهزة النظافة على مستوى المراكز والاحياء ورفع كافة التراكمات أولا بأول وزيادة عدد صناديق القمامة بالشوارع.

وخلال المجلس أصدر محافظ الغربية توجيهاته لرؤساء المدن والأحياء بعدم إستخراج أى موافقات لدخول المرافق لأى عمارات سكنية أو منشأت الا بعد طلاء الأوجه الأربعة للحفاظ على المظهر الحضارى والذوق العام. كما وجه بايقاف جميع الاعلانات الموجودة بالشوارع الغير مصرح بها وفق التعاقدات الجديدة.

كما كلف مدير مديرية الاسكان بالتنسيق مع شركة الكهرباء والغاز والصرف الصحى والمياة لانهاء اعمال توصيل المرافق للعمارات السكنية بشارع عبد المنعم رياض للبدء فى رصف الجهه الاخرى من الشارع.

وعلى الجانب الآخر وجه مدير ادارة المرور بنشر دوريات مرورية تتابع السيولة المرورية بالشوارع وخاصة فى منطقة كوبرى المعرض لمنع وقوف السيارات فى اول ووسط الكوبرى وان يكون الوقوف امام نقطة عبور المشاة لتحقيق السيولة المرورية بالشارع.

كما أصدر تعليمات مشددة لرئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، بالغربية بمراجعة كافة البلاعات بالشوارع للتأكد التام من تغطيتها وتوفير الاغطية المناسبة لمقاسات الشنابر الموجودة فى الشوارع التى تم رصفها بطنطا.

وخلال المجلس استعرض المحافظ الموقف التنفيذى للجهات المختصة فى فصل الصيف للوقاية من الامراض ومنع انتشار القوارض والحشرات بالشوارع. حيث وجه وكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع رؤساء المدن والاحياء للقيام باعمال الرش بصفة دورية للقضاء على الحشرات والقوارض. وكذا قيام مديرية الطب البيطرى بتوفير جميع الامصال واللقاحات الخاصة بالحملة القومية لتطعيم المواشى ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والمقرر بدئها فى شهر يونيو القادم. مع قيام المديرية بتنظيم حملات مستمرة للقضاء على الكلاب الضالة بالشوارع حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

كما ناقش خلال المجلس استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك. حيث وجه القيادات التنفيذية بعمل تقرير مفصل خلال 48 ساعة يتضمن كافة الاستعدادات الخاصة بعيد الفطر المبارك. مع تكثيف الحملات التموينية للمرور على الاسواق والمحلات التجارية للتأكد من جودة وسلامة المعروضات.

كما تم مناقشة استعدادات مديرية التربية والتعليم لامتحانات الثانوية العامة المقرر بدايتها 8/6/2019 فى 104 لجنة على مستوى المحافظة تستهدف امتحان 34الف و532 طالب وطالبة

كما وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب اثناء الامتحانات مع مراجعة تجهيزات اللجان وتزويدها جميعا بمراوح مطابقة للكود التأمينى للطلبة.

وتضمن المجلس عرض الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الإستثمارية للوحدات المحلية ومديريات الخدمات للعام المالى 2018/2019. حيث بلغ نسبة تنفيذ الخطة الإستثمارية للمحافظة 90% ونسبة تنفيذ مشروعات المديريات والهيئات 98% .. وبذلك يكون إجمالى تنفيذ الخطة العامة للمحافظة 97% بإستثمارات تعادل مليار و900 مليون جنية. وفى هذا الشأن وجه محافظ الغربية مدير هيئة الطرق والكبارى بعرض تقرير تفصيلى عن الموقف التنفيذى للخطة الاستثمارية الخاصة بالهيئة بالمحافظة واسباب التأخر فى تنفيذها مع سرعة الانتهاء من رصف طريق محلة ابوعلى بالمحلة الكبرى.

وخلال المجلس أكد محافظ الغربية ،على الجميع بالتعاون الكامل مع المستشار العسكرى للمحافظة فى إعداد مشروع مجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظة . مع عمل بيان عملى لاصطفاف المعدات وتجارب عملية عن مواجهه الازمات.

كما وافق المجلس فى جلستة على اطلاق اسم والد المرحوم محمود رياض القيعى على شارع الزربينى بكفر الزيات ، وكذا اطلاق اسم المرحوم النائب حسام الدين عوض على مركز شباب ميت يزيد بمركز السنطة تقديرا لدورهما فى خدمة المجتمع. كما وافق ايضا على اطلاق اسم الشهيد حسن شمس الدين الحمراوى على مدرسة منصورية الفرستق للتعليم الاساسى .ووافق ايضا على تخصيص غرفة بمساحة 38.35م2 الى مكتب بريد زفتى.

وعلى هامش المجلس كرم محافظ الغربية الشاب علاء يوسف ،من قرية النحارية لعمله البطولى أثناء اندلاع حريق بأحد منازل القرية وقيامة باخراج اسطوانات الغاز والمواطنين والمواشى من المنزل.