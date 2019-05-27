محافظ الشرقية: غلق الكافتيريات غير المرخصة وتنفيذ خطة طلاء المبانى بلون موحد

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف الحملات المسائية على الكافيتريات والمقاهى غير المرخصة والمخالفة لاشتراطات الترخيص واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لما تسببه من ضوضاء وإزعاج للمواطنين، بالإضافة إلى احتلال الرصيف وتعطيل حركة الشارع العام.

وأشار محافظ الشرقية فى بيان إلى أنه سيتابع تنفيذ قرارات الغلق الصادرة لكافة المنشآت التجارية غير المرخصة لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحسم لاستعادة هيبة الدولة ونيل رضا المواطن.

ووجه بحصر قاعات الأفراح غير المرخصة والمخالفة للقانون بنطاق دائرة المحافظة والتى تفتقد لجميع اشتراطات الأمن والسلامة مما يهدد حياة المواطنين لمخاطر كبيرة وتنفيذاً لأحكام القانون وحفاظاً على المال العام.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى، حيث استعرض مجهودات المراكز والمدن فى تنفيذ القرار الصادر بشأن حظر الإعلان على المبانى الأثرية ودور العبادة والأسوار المحيطة بها وأملاك الدولة العامة والمبانى أو أجزاء المبانى التى تكون مخصصة لخدمة عامة تباشرها الحكومة أو الهيئات العامة الإقليمية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والنصب والتماثيل المقامة على أرض مخصصة للمنفعة العامة وقواعدها والمتنزهات والأرصفة والأسوار المحيطة بها والمنشآت والأعمدة والأجهزة وغيرها من التركيبات المخصصة لخدمة عامة والمقامة على أرض مخصصة لمنفعة عامة.

واستعرض مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء معدلات تنفيذ خطة طلاء واجهات المبانى والنوافذ لإعادة الوجه الجمالى والحضارى لمدن المحافظة، مشدداً على ضرورة الإسراع فى تنفيذ الخطة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لاستعادة الوجه المضيء والحضارى لمحافظات الجمهورية.