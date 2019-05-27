محافظ السويس في جولة تفقدية لمتابعة الخدمات والمرافق العامة

قام اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس بجولة تفقدية لأعمال إنشاء خط صرف صحي بطول 900 متر يخدم منطقة شارع المدينة الرياضية والفرز والمحروسة بحي السويس وصولا لمحطة الصرف الرئيسية

وتفقد المحافظ ، خلال جولته أعمال تمهيد جانبي طريق السويس الأدبية وأعمال دهان البلدورات والنظافة العامة وفرع التراكمات بحي عتاقة، مكلفا وليد شوقي، رئيس حي عتاقة بالتنبيه علي أصحاب مصانع الثلج والمخازن الموجودة بالطريق القيام بأعمال النظافة والتجميل بالمناطق المحيطة بهم.

ووجه المحافظ ، محمد فتحي، مدير فريق الطوارئ باستكمال أعمال رفع التراكمات من منطقة الكبانون وطريق الأدبية.

وتفقد محافظ السويس أعمال تمهيد ورصف طريق منطقة السحاب بحي فيصل، وأعطي مهلة شهر لمدير عام الطرق المهندس وجدي السيد، للانتهاء من أعمال الرصف وتجميل الشارع لخدمة منطقة السحاب عدة مناطق بمدينة الصباح وحي فيصل، وأكد المحافظ علي رئيس حي فيصل المهندسة فاتن إبراهيم عبد العظيم، التنسيق مع شرطة المرافق لرفع وإزالة الإشغالات المنتشرة بين عمارات المنطقة.

كما تابع أعمال الرصف والتجميل بطريق أم ملكة وطريق الخدمات بحي الجناين، مؤكدًا علي مسئولي حي الجناين برفع الاشغالات والتعديات المنتشرة بالمنطقة وعلي جانبي السكة الحديد.

وواصل "صقر"، جولته لمتابعة أعمال التجميل والزراعة بحديقة السوايسة 2 والمشي ودورات المياه العمومية بمنطقة الكورتيش القديم بحي السويس، مكلفًا شعبان حمدان، بسرعة استكمال أعمال الزراعة والإنارة العامة وتكليف المهندس محمود فوزي، بتوفير أفراد أمن ونظافة للحفاظ علي امن ونظافة الحديقة .

وفي نهاية الجولة تفقد المحافظ أعمال الأحلال والتجديد لمشروع خط شبكة الصرف الصحي بشارع الطابية ومنطقة تل القلزم بحي الاربعين بطول كيلو متر تقريبًا، مكلفًا رئيس حي الأربعين العميد إيهاب سراج، بإزالة العشوائيات بالمنطقة والتنسيق مع الطرق لرصف الشارع، مؤكدًا علي اللواء عبد العظيم، مدير عام المواقف بتطوير موقف سيارات خط السيد هاشم بمنطقة الانصاري.

رافق المحافظ من القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء والطرق والصرف الصحي والقوي العاملة والمرور والمرافق ومسئولي الأحياء وفريق الطوارئ والقيادات المعنية.



