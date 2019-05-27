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الإثنين، 27 مايو 2019 05:46 م
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محافظ الدقهلية يستجيب لطلب مواطن ويوجه بسداد دينه

الإثنين، 27 مايو 2019 05:16 م
محافظ الدقهلية يستجيب لطلب مواطن ويوجه بسداد دينه جانب من لقاء محافظ الدقهلية بأحد المواطنين
الدقهلية - شريف الديب - سارة الباز
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وجه الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، بسداد دين قدره 48 ألف جنيه لمواطن من سكان منطقة مجمع المحاكم التابعة لحى غرب المنصورة، حيث انتقل إلى مقر الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة ليبحث طلب المواطن الذى جاء ليتقدم بطلب إليه مفاده أنه مريض بمرض حاد مزمن وعليه حكم نهائى بالحبس 6 أشهر بسبب دين مادى قدره 48 ألف جنيه.

والتقى "شاروبيم" المواطن بعد أن علم بظروفه الصحية والاجتماعية قبل الموعد المخصص للقاء المواطنين، ووجه الإدارة العامة للتنمية البشرية بسرعة سداد المبلغ فى أقرب وقت ممكن نظرا لظروفه الصحية الصعبة .

 

 


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