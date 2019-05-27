محافظ الجيزة يشكل لجنة عليا للرقابة على السلع وضبط الأسواق

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة قراراً بتشكيل لجنة عليا لمتابعة منظومة ضبط الأسواق برئاسة مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة وعضوية كل من ممثل عن الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة وممثلى مديرية الطب البيطرى بالجيزة ومديرية الشئون الصحية بالجيزة ومكتب شئون البيئة بالمحافظة وجهاز التفتيش والمتابعة الميدانية و جهاز حماية المستهلك بالجيزة .

وأشار المحافظ إلى أن دور اللجنة هو متابعة منظومة ضبط الأسواق بالتنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ كل الإجراءات التى تسهم فى ضبط الأسواق بما يحقق إجراءات الرقابة والتوعية وتحقيق مردود إيجابى للمواطن ويبرز توجيهات القيادة السياسية وبرنامج الحكومة بشان الاهتمام بالمواطن وبذل الجهود لتوفير السلع الأساسية لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة وذلك من خلال استراتيجية متكاملة تتضمن الرقابة المشددة على الأسواق للقضاء على الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار لاسيما فى المناطق الأكثر احتياجا.

وأكد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المستمرة على المنشآت الغذائية وأماكن تصنيع وتداول المنتجات الغذائية لتحقيق الحماية الكاملة للمواطنين والتاكد من سلامة مصدر غذائهم فى تطبيق عملى للدور الرقابى للدولة على أرض الواقع.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتقديم الدعم اللازم لتسهيل عمل لجان ضبط الأسواق والتعاون مع الأجهزة التموينية كما حرص المحافظ على استعراض آليات عمل لجان متابعة منظومة ضبط الأسواق وبحث المشكلات والمعوقات التي تواجه عملية ضبط الأسواق وسبل حلها للوصول لرضا المواطن من خلال المرور على الأسواق والمطاعم والمحلات التجارية ومصانع الأغذية والمعارض ومنافذ البيع بنطاق المحافظة للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة بها واتباع الطرق السليمة لعرض المنتجات خاصة اللحوم والأسماك لعدم تعرضها للتلف والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتنفيذ قرارات الغلق الإدارى.

يذكر أن المحافظة بالتعاون مع مديرتى التموين والطب البيطرى ومباحث التموين قد تمكنت من ضبط عدد من المصانع التى تتلاعب بأقوات المواطنين وتقوم ببيع المنتجات الغذائية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستخدام الادمى حيث تم ضبط مئات الأطنان من الدواجن واللحوم والأسماك والسلع الرمضانية والياميش والعصائر منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الادمى قبل طرحهم بالأسواق على المواطنين .