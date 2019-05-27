محافظ البحيرة يوجه برفع كفاءة الغاز والكهرباء للتوافق مع مشروع تطوير رشيد

وجه اللواء هشام آمنه، محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بضرورة الانتهاء من مشروع تطوير وتنمية مدينة رشيد فى مواعيده المقررة وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مضيفا أنه تم تكليف الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب برفع كفاءة خطوط الصرف الصحي بمدينة رشيد مع مراجعة محطات الصرف وقوتها الاستيعابية.

وأوضح محافظ البحيرة، أنه تم تكليف شركة الكهرباء بإعداد مقايسة لتحويل الكابلات الهوائية برشيد إلى كابلات أرضية للحفاظ على الشكل الأثري بما يتماشى مع مقترحات تطوير الشوارع التراثية بالمدينة.

وكذلك تكليف شركة الغاز بسرعة الانتهاء من عمل الوصلات الفرعية للمنازل وذلك تمهيدا للبدء في أعمال تطوير الشوارع التراثية تزامنا مع المشروع القومي لتطوير وتنمية مدينة رشيد وجعلها متحفا مفتوحا ومزارا سياحيا عالمياً.