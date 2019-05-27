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محافظ البحيرة يوجه بردم المستنقعات وتطهير الترع لمواجهة انتشار الحشرات

الإثنين، 27 مايو 2019 03:38 م
محافظ البحيرة يوجه بردم المستنقعات وتطهير الترع لمواجهة انتشار الحشرات اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة
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وجه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية، بتطهير كافة الترع والمصارف وردم المستنقعات والتجمعات المائية، وذلك لمواجهة انتشار الباعوض والزواحف الضارة خلال فصل الصيف، مضيفا، انه تم اعتماد 200 ألف جنيه لدعم جهود مديرية الصحة، فى مجال مكافحة الحشرات الطائرة وتكثيف أعمال الرش بجميع مراكز المحافظة .
 
كما وجه محافظ البحيرة، فى بيان الإدارة العامة للامراض المتوطنة التابعة لمديرية الصحة بالتنسيق مع الوحدات المحلية، بوضع برنامج مكثف لمكافحة القوارض والفئران خاصة بنطاق ومحيط الصوامع والشون ومطاحن الغلال بنطاق المحافظة، للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من الأقماح والحد من إهدار أي كميات منه أو إتلافه .
 
وفى هذا السياق، تواصل الإدارة العامة للأمراض المتوطنة أعمالها بمدن ومراكز المحافظة لمواجهة انتشار الباعوض والحشرات، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، والحد من انتشار الأمراض التى تسببها تلك الحشرات.
 
 

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