محافظة مطروح : مليون و364 ألف جنيه مساعدات لغير القادرين خلال شهر مايو

أكد اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، حرص المحافظة على سرعة الاستجابة لشكاوي المواطنين، مع مراعاة الحالات الإنسانية، خاصة من المرضي، وتقديم العلاج لهم ومد يد العون دائماً لغير القادرين والتيسير عليهم، مشيراً إلى أن المحافظة قدمت مليون و364 ألف جنيه مساعدات لغير القادرين خلال شهر مايو.

وأوضح محافظ مطروح، أنه يتم بحث جميع الشكاوي الواردة لإدارة خدمة المواطنين، بديوان عام المحافظة، والتواصل مع الجهات المعنية المختلفة، لسرعة حلها وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأوضحت رجاء سالم ، مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، أنه تم صرف إعانات ومساعدات لغير القادرين، خلال شهر مايو بإجمالي مبلغ 1,364 مليون جنيه، وهي مساعدات مالية لـ 30 حالة بتكلفة 15الف جنيه، و تحويل حالات للعلاج بمستشفيات خارج مطروح لـ 30 مريض غير قادر، بتكلفة 207.678 ألف جنيه، ومساعدات علاجية شهرية لـ 124 مستفيد بإجمالي 133,475 ألف جنيه ومساعدة عربان لـ 488 مستفيد بإجمالي مبلغ 30,900 ألف جنيه وكسوة عيد للأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة، بجميع مراكز المحافظة، لـ 3301 مستفيد بإجمالي مبلغ 701.300 ألف جنيه.

وأكد محافظ مطروح، على تواصله الدائم مع المواطنين، من خلال قنوات التواصل المباشر مع فتح مكتبه للجميع، بالإضافة إلى اللقاءات المستمرة سواء مع الجهات التنفيذية و الشعبية لعرض مشاكل المواطنين ، سعيا لوصول مطالب وشكاوى جميع المواطنين دون وسيط والإسراع فى حلها وتخفيف العبء والمعاناة عنهم خاصة الحالات المرضية.