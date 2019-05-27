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مجلس الوزراء الفلسطينى يقرر دفع كامل رواتب عائلات الشهداء والأسرى

الإثنين، 27 مايو 2019 05:56 م
مجلس الوزراء الفلسطينى يقرر دفع كامل رواتب عائلات الشهداء والأسرى رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتيه
كتب : أحمد جمعة
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قال رئيس الوزراء الفلسطينى الدكتور محمد اشتية، إن الحكومة وبرغم الأزمة المالية بتوجيه من الرئيس الفلسطينى محمود عباس ،  ستدفع كامل رواتب عائلات الشهداء والأسرى، و60% من رواتب الموظفين العموميين لشهر مايو الجارى فى الضفة الغربية وقطاع غزة بنفس المعيار، وكامل المبلغ المستحق للشريحة من 2000 شيكل فما دون فى الضفة وغزة أيضا.

وشدد رئيس الوزراء الفلسطينى، خلال جلسة مجلس الوزراء التى عقدها اليوم الاثنين فى مدينة رام الله، على موقف القيادة الفلسطينية الرافض لاستلام أموال الشعب الفلسطينى منقوصة من إسرائيل، رافضا لوصف الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية بالإرهابيين أو بأ الحكومة تمول الإرهاب. وجدد التحية للموظفين الصامدين على موقفهم الوطنى وعلى تحملهم هذا الوضع المالى الصعب.

وأوضح رئيس الوزراء الفلسطينى ، أن الرئيس عباس سيشارك فى القمة العربية والإسلامية فى المملكة العربية السعودية، وسوف يلقى خطاباً يسطّر فيه بوضوح الموقف الفلسطينى والمجريات السياسية فى المنطقة ويطالب العرب والمسلمين بالوفاء بالتزاماتهم تجاه فلسطين وبما يؤكد بأن فلسطين مفتاح السلام فى المنطقة وهى مركز الصراع.

كما قرر المجلس تشكيل لجنة صحية وطنية تضم مختلف المؤسسات والنقابات الطبية والمهنية والخبراء، لمراجعة وتحليل ودراسة الواقع الصحى فى فلسطين، وإعداد خطة وطنية شاملة للنهوض بالقطاع الصحى فى فلسطين.


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