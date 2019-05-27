جاء ذلك - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية - لدى لقائه بدار مجلس النواب الأردني اليوم، نائب رئيس البرلمان الإندونيسي فخري حمزة والوفد المرافق له، بحضور رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية – الإندونيسية ورئيس لجنة فلسطين النيابية يحيى السعود والسفير الإندونيسي لدى المملكة أندى رحميانتو.

وأشاد القيسي بعمق علاقات الصداقة التي تربط الأردن بإندونيسيا والمستوى المتقدم الذي وصلت إليه ، متطلعاً إلى تعزيزها والارتقاء بها على كل الصعد وخصوصا على الصعيد البرلماني والاقتصادي والاستثماري والسياحي والثقافي ، مثمنا دور إندونيسيا في دعم القضايا العربية ولا سيما القضية الفلسطينية.

ومن جانبه، أعرب حمزة عن تقديره للدور الذي يضطلع به الأردن تجاه العديد من قضايا المنطقة لاسيما القضية الفلسطينية، مشددا على أن بلاده تغتنم الفرص التي من شأنها النهوض بمستوى العلاقات التي تربطها بالأردن، وتقريب المواقف ووجهات النظر حيال العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والقدس.