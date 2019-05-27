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و242 فداناً بسوهاج الجديدة لإقامة مشروعات بنشاط عمرانى متكامل..

مجلس إدارة "المجتمعات العمرانية" يوافق على تخصيص 39 فداناً بالقاهرة الجديدة

الإثنين، 27 مايو 2019 11:06 ص
مجلس إدارة "المجتمعات العمرانية" يوافق على تخصيص 39 فداناً بالقاهرة الجديدة عقارات _ أرشيفية
كتب أحمد حسن
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وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تخصيص قطعة أرض بمساحة 39 فداناً بمنطقة امتداد النرجس بمدينة القاهرة الجديدة، لشركة ستارلايت للتنمية العقارية والسياحية، لإقامة نشاط عمرانى متكامل، وفقاً للسعر المبدئى المُحدد بمعرفة لجنة التسعير، على أن تتم المحاسبة الفعلية وفقاً للأسعار التي يتم اعتمادها من اللجنة العقارية الرئيسية.

وقال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، إن الاشتراطات البنائية لقطعة الأرض عبارة عن (المساحة المُخصصة للإسكان لا تزيد عن 50 % من مساحة المشروع – النسبة البنائية للعمارات لا تزيد عن 45% من المساحة المُخصصة للإسكان وبارتفاع أرضى + 3 أدوار متكررة – النسبة البنائية للفيلات لا تزيد عن 40 % من مساحة قطعة الأرض الواحدة وبارتفاع أرضى + أول – المساحة المخصصة للخدمات تتراوح ما بين 8 : 12 % من مساحة المشروع، ويتم تحديد الاشتراطات البنائية لها وفقاً للنشاط وطبقا للاشتراطات المعمول بها في الهيئة).

وتكون مدة تنفيذ المشروع 4 سنوات من تاريخ استصدارأول قرار وزاري لاعتماد التخطيط والتقسيم، ويتم استكمال نسبة السداد حتى 25 % من قيمة الأرض (10 % تم سدادها، ونسبة الـ15% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ المطالبة المالية وموافقة مجلس الإدارة)، ويتم سداد باقى الثمن على أقساط سنوية لمدة 4 سنوات وتكون الأقساط محملة بالأعباء، ويتم تحديد قيمة الأقساط بالجنيه المصري ويتم تقدير القيمة بالعملة الأجنبية (الدولار) وقت السداد بما يساوي القيمة بالجنيه المصري.

وتكون الفوائد في حال استحقاقها وفقا للقيمة المُعلن عنها بالبنك المركزي وقت السداد، ويتم تحويل قيمة الفائدة من جنيه إلى دولار وقت السداد وفقا للسعر المبدئي المحدد بمعرفة لجنة التسعير، وتتم المحاسبة الفعلية وفقا للأسعار التي يتم اعتمادها من اللجنة العقارية الرئيسية، وتلتزم الشركة بالحصول على أية موافقات قد تكون مطلوبة لإقامة المشروع.

وأضاف أن مجلس الإدارة وافق أيضاً على تخصيص قطعة أرض بمنطقة التوسعات الجنوبية بمدينة سوهاج الجديدة، بمساحة حوالى 242.7 فدان (والعبرة بالتدقيق المساحي على الطبيعة) لصالح شركة أى بى سى العقارية، لإقامة نشاط عمراني متكامل، وفقاً للسعر المبدئى المحدد بمعرفة لجنة التسعير، وتتم المحاسبة الفعلية وفقا للأسعار التي يتم اعتمادها من اللجنة العقارية الرئيسية، وذلك طبقا للاشتراطات المسموح بها لهذا النشاط بالهيئة، وتكون مده تنفيذ المشروع 6 سنوات من تاريخ صدور أول قرار وزارى، ويتم استكمال نسبة السداد حتي 30% من قيمة الارض (10 % تم سدادها، ونسبة الـ20 % تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ المطالبة المالية وموافقة مجلس الإدارة).

ويتم سداد باقى الثمن على أقساط سنوية لمدة 5 سنوات وتكون الأقساط محملة بالأعباء، ويتم تحديد قيمة الأقساط بالجنيه المصري وفقاً للسعر المبدئي المُحدد بمعرفة لجنة التسعير، وتتم المحاسبة الفعلية وفقاً للأسعار التي يتم اعتمادها من اللجنة العقارية الرئيسية، وتلتزم الشركة بالحصول علي أية موافقات قد تكون مطلوبة لإقامة المشروع، وطبقاً للقواعد المعمول بها في الهيئة في هذا الشأن.


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