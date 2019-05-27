مجلس أمناء الجامعة الأمريكية يجدد الثقة فى ريتشاردونى أربعة أعوام مقبلة

كتبت سارة علام

أعلنت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الاثنين، نتائج اجتماع مجلس الأمناء الذى عُقد فى نيويورك منذ أيام، واتفق على تجديد الثقة فى فرانسيس ريتشاردونى رئيسا للجامعة لمدة أربعة أعوام تبدأ من 2020.

وأعرب "ريتشاردونى" عن سعادته بتجديد الثقة فى شخصه، وإتاحة الفرصة له كى يخدم الجامعة الأمريكية وهى تدخل قرنًا جديدًا، إذ احتفلت الجامعة هذا العام بمرور 100 سنة على تأسيسها، مؤكدًا محبته للمجتمع الجامعى من طلاب وأساتذة وعاملين.

كانت الجامعة قد شهدت أزمة منذ شهور، بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو لمقرها دون إعلام الطلاب والأساتذة، وهو ما اعتبره اتحاد الطلاب ومجلس أساتذة الجامعة تعدّيًا على الحياة الأكاديمية، وطالبوا بسحب الثقة من فرانسيس ريتشاردونى، الأمر الذى رفضه مجلس الأمناء، قبل أن يُجدد الثقة فيه مؤخرا.