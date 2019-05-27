سوبر كورة
Ads
الإثنين، 27 مايو 2019 12:17 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مجلس أمناء الجامعة الأمريكية يجدد الثقة فى ريتشاردونى أربعة أعوام مقبلة

الإثنين، 27 مايو 2019 10:52 ص
مجلس أمناء الجامعة الأمريكية يجدد الثقة فى ريتشاردونى أربعة أعوام مقبلة فرانسيس ريتشاردونى رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة
كتبت سارة علام
إضافة تعليق
أعلنت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الاثنين، نتائج اجتماع مجلس الأمناء الذى عُقد فى نيويورك منذ أيام، واتفق على تجديد الثقة فى فرانسيس ريتشاردونى رئيسا للجامعة لمدة أربعة أعوام تبدأ من 2020.
 
وأعرب "ريتشاردونى" عن سعادته بتجديد الثقة فى شخصه، وإتاحة الفرصة له كى يخدم الجامعة الأمريكية وهى تدخل قرنًا جديدًا، إذ احتفلت الجامعة هذا العام بمرور 100 سنة على تأسيسها، مؤكدًا محبته للمجتمع الجامعى من طلاب وأساتذة وعاملين.
 
كانت الجامعة قد شهدت أزمة منذ شهور، بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو لمقرها دون إعلام الطلاب والأساتذة، وهو ما اعتبره اتحاد الطلاب ومجلس أساتذة الجامعة تعدّيًا على الحياة الأكاديمية، وطالبوا بسحب الثقة من فرانسيس ريتشاردونى، الأمر الذى رفضه مجلس الأمناء، قبل أن يُجدد الثقة فيه مؤخرا.

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

طلاب بجامعة أمريكية يبتكرون روبوت كلب يمكنه القفز والرقص

الجامعة الأمريكية تحتفل بمئويتها تحت أضواء معبد "دندرة" الفرعونى بنيويورك

الجامعة الأمريكية تعلن تعديلات على جائزة نجيب محفوظ الأدبية.. اعرف التفاصيل

بروتوكول بين التخطيط والجامعة الأمريكية و"كينجز" لرفع كفاءة العاملين بالدولة

ريتشاردونى

الجامعة الأمريكية

رئيس الجامعة الامريكية

الجامعة الامريكية بالقاهرة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد إلغائها.. تعرف على تصاريح السفر المجانية بالسكة الحديد فى 11 معلومة

بعد إلغائها.. تعرف على تصاريح السفر المجانية بالسكة الحديد فى 11 معلومة

الرئيس السيسي يهنئ الزمالك بالكونفدرالية.. ويوجه التحية للجماهير

الرئيس السيسي يهنئ الزمالك بالكونفدرالية.. ويوجه التحية للجماهير

جرائم تميم أمام العالم.. تدشين حملة حقوقية كبرى ضد تنظيم الحمدين فى أمريكا.. 120 دعوى قضائية تكشف جرائم النظام القطرى.. التجاوزات شملت الفساد ودعم الإرهاب والاغتصاب والتحرش.. وخبراء يؤكدون أمير قطر مجرم دولى

جرائم تميم أمام العالم.. تدشين حملة حقوقية كبرى ضد تنظيم الحمدين فى أمريكا.. 120 دعوى قضائية تكشف جرائم النظام القطرى.. التجاوزات شملت الفساد ودعم الإرهاب والاغتصاب والتحرش.. وخبراء يؤكدون أمير قطر مجرم دولى

عصام شلتوت يكتب: فاز الزمالك بمغامرة جروس الذى رفض المقامرة.. و"سلاح التلميذ" الجعوانى لم يؤثر فى قلعة ميت عقبة.. مدرب الأبيض لعب بخطة من خارج المنهج أربكت خصمه.. وبركان الثقة المفرطة لم يحدث نهضة لبطل المغرب

عصام شلتوت يكتب: فاز الزمالك بمغامرة جروس الذى رفض المقامرة.. و"سلاح التلميذ" الجعوانى لم يؤثر فى قلعة ميت عقبة.. مدرب الأبيض لعب بخطة من خارج المنهج أربكت خصمه.. وبركان الثقة المفرطة لم يحدث نهضة لبطل المغرب

مرتضى منصور: جروس لم يكن يريد الفوز.. ونصحت اللاعبين بعدم التركيز معه ففزنا

مرتضى منصور: جروس لم يكن يريد الفوز.. ونصحت اللاعبين بعدم التركيز معه ففزنا

قبل نهاية رمضان.. 5 نصائح بسيطة للتخلص من الوزن الزائد

قبل نهاية رمضان.. 5 نصائح بسيطة للتخلص من الوزن الزائد

الرجوع الى أعلى الصفحة