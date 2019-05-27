مجازاة مسؤولة الإسكان فى الأوقاف لإهدارها ثمن "بدرومات استثمارية"

كتب أحمد عبد الهادى

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير الإدارة العامة للإسكان بهيئة الأوقاف المصرية السابقة، بغرامة تعادل ضعف أجرها، لتسببها فى ضياع حقوق الهيئة فى ثمن البدرومات المنشأة بالعمارات الاستثمارية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن. وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن المذكورة أصدرت تعليمات لبعض موظفى إدراة الإسكان بهيئة الأوقاف، بإضافة البند 16 بعقود بيع الشقق السكنية فى مشروع زهرة قليوب التابع للهيئة، بتحميل البدروم على اتحاد الشاغلين لعدد 110 وحدات سكنية، دون موافقة السلطة المختصة، ما ترتب عليه حرمان الهيئة من إمكانية طرح 5 بدرومات للبيع بالمزاد، والمقرر سعر الواحد فيهم 955 ألف جنيه، إضافة إلى ضياع حق الهيئة من ثمن حصص البدرومات.

وأشارت المحكمة إلى أن تقرير اللجنة المشكلة انتهى إلى عدم عرض البند الخاص بالبدروم فى العمارات الاستثمارية بقليوب للاعتماد من السلطة المختصة، كما لم تتطرق كل القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة فى هذا الشأن بتسليم البدروم إلى اتحاد الشاغلين، لذا اعتبرت المحكمة أن تصرف المسؤولة المذكورة يمثل مخالفة تأديبية تستوجب عقابها.