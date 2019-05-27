متحدثة البيت الأبيض: ترامب يتفق مع كيم على ضعف ذكاء جو بايدن

كتبت ريم عبد الحميد

كررت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، نفس تأييد الرئيس دونالد ترامب لهجوم رئيس كوريا الشمالية على أحد معارضيه السياسيين، والذى سبق أن شغل منصب نائب الرئيس، وهو جو بايدن.

وكان ترامب قد غرد اثناء زيارته لليابان التى تستمر أربعة أيام، وقال إنه غير منزعج من إطلاق كوريا الشمالية لبعض الأسلحة الصغيرة لأن كيم جعله يبتسم عندما وصف جو بايدن بأن شخص بمعدل ذكاء محدود. وأضاف ترامب أن هذا ربما كان إشارة تبعث له.

وخلال مقابلة تلفزيونية معها، قالت ساندرز إن ترامب لا يزال يشعر بالارتياح والثقة فى علاقته مع كيم برغم الاختبارات الصاروخية الأخيرة، وقال إن رئيس كوريا الشمالية سيظل متميك بالتزام نزع السلاح النووى.

وردا على سؤال حول مساندة ترامب لديكتاتور قاتل على حساب نائب رئيس أمريكى سابق، قالت ساندرز إن الرئيس لا يقف مع ذلك، لكنها تعتقد أنهما يتشاركان تقييمهما لنائب الرئيس السابق جو بايدن.

وتابعت قائلة إن تركيز ترامب الآن هو العلاقة التى لديه مع كيم، وآماله بأن هذه العلاقة ستقود إلى طريق نزع السلاح النووى.

وقالت ساندرز إن الرئيس ترامب ليس بحاجة لشخص الآخر ليعطيه تقييما عن نائب الرئيس السابق، حيث فعل هذا من قبل مرات عديدة ووصف سياسة إدارة أوباما إزاء كوريا الشمالية بالفاشلة.