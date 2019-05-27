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مبادرة صحة المرأة تشمل سرطان الثدى والرحم والعظام والصحة الإنجابية

الإثنين، 27 مايو 2019 02:00 ص
مبادرة صحة المرأة تشمل سرطان الثدى والرحم والعظام والصحة الإنجابية سرطان الثدى
كتب وليد عبد السلام
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أكد المهندس أيسم صلاح مستشار وزارة الصحة لشئون تكنولوجيا المعلومات، أن مبادرة صحة المرأة التى سيتم إطلاقها فى أول يوليو تستهدف الكشف عن سرطان الثدى وكافة الأمراض المتعلقة بالرحم وأورام الرحم وهشاشة العظام والصحة الإنجابية.
 
يشار إلى أن المبادرة تستهدف فحص السيدات من سن 40 عامًا فما فوق داخل الوحدات والمراكز الصحية، كما تستهدف توعية وتعريف السيدات بين 18 و40 عامًا بكيفية إجراء الفحص المبدئى والدورى للكشف المبكر عن أورام الثدى، مع الاستفادة من شبكة المعلومات التى وفرتها مبادرة 100 مليون صحة.
 
جدير بالذكر أنه سيتم عمل خرائط "جى بى اس" لجميع مراكز الفحص والعلاج على أبلكيشن عبر الهواتف المحمولة لتعريف السيدات بالأماكن مع توفير التوعية اللازمة لهن.
 
 

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مبادرة صحة المرأة

سرطان الثدى

العظام

الرحم


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