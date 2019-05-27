لو عندك مشاكل صحية فى شعرك.. ماء الورد هيساعدك فى التخلص منها

كتبت هند عادل

ماء الورد له فوائد مهمة لصحة وجمال البشرة، ولكن يمكن استخدامه أيضًا فى الحفاظ على جمال وصحة الشعر لاحتوائه على خصائص تجعله سببا فى علاج الكثير من المشاكل التى قد تواجه الشعر كالتهاب فروة الرأس والقشرة، بحسب موقع Web md.

فوائد ماء الورد لصحة الشعر

تعالج قشرة الرأس

لها خصائص مضادة للالتهابات، تجعلها مفيدة لبعض حالات فروة الرأس، مثل الصدفية والإكزيما.

عطر ماء الورد مهدئ وتساعد رائحته في تخفيف الصداع وتقليل التهيج.

لذوات الشعر المجعد ماء الورد يقلل الهيشان ويضيف له لمعان.

طرق استخدام ماء الورد للشعر

اسكبيه على الشعر بعد غسله بالشامبو، واتركيه في شعرك أو شطفه بعد عدة ساعات أو طوال الليل لحمايته من الآثار الكيماوية التى قد توجد بالشامبو

استخدمى زجاجة رش لرش ماء الورد على شعرك في أي وقت تريد أن تقلل فيه الشعر المجعد أو تضيف رائحة من العطر.

ضعى ماء الورد باستخدام مسحات القطن مباشرة على فروة الرأس لتقليل قشرة الرأس والحكة