للمرة الأولى.. "البحث العلمى" تدعو المبدعين للمشاركة فى مسابقة "أفضل شعار"

كتب وائل ربيعى

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ولأول مرة عن مسابقة غير تقليدية لاختيار "تصميم أفضل شعار" لمجموعة من برامجها، حيث تُقدم الأكاديمية مجموعة من البرامج التى تهدف إلى احتضان ودعم المبتكرين من كافة اطياف المجتمع من طلاب الجامعات وأفراد المجتمع المحلى والشركات التكنولوجية الناشئة؛ إضافة إلى إنشاء مكتب متكامل للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للمخترعين وهو مكتب براءات الاختراع المصرى كما تُطلق أكاديمية الوايبو بهدف رفع الوعى بمجال الملكية الفكرية.



وقالت الأكاديمية: "على كل من لديه القدرة على الإبداع ويريد أن يسارع بالاشتراك فى هذه المسابقة من طلاب الجامعات، وأعضاء هيئة التدريس، وأفراد المجتمع المحلى، والشركات الناشئة لتصميم أفضل شعار بما يتناغم مع هدف البرنامج؛ ليتم اختيار أفضل خمس شعارات بموجب شعار واحد لكل من (مشروعات التخرج، برنامج القاهرة تبتكر، طبق فكرتك، مكتب براءات الاختراع المصرى، أكاديمية الوايبو)؛ على أن يكون العمل من إبداعك الشخصى، أصلى وغير مقلد، وان يتسم بالابتكارية ويحوى فكر جديد، وأن تكون التصميمات ذات طابع ترويجى، يجب أن تكون الشعارات المقدمة مختلفة عن الشعارات الحالية بطريقة تبرز دور كل منهما و تناسب طبيعتها".



وأضافت الأكاديمية، أن يقوم صاحب العمل بالتنازل عنه للأكاديمية حتى تتمكن من استخدامه على جميع اوراقها الرسمية والمواقع الإلكترونية وكافة وسائل الاعلام، على أن يتم ذكر بيانات اصحاب الأعمال الفائزة على الموقع الرسمى للأكاديمية، حفاظاً على حقوقهم الأدبية.



ولزيادة الوعي لدي المبتكرين للمشاركة والإطلاع علي أهداف ورسالة الأكاديمية ونشر الوعي بمراحل المسابقة يمكنم الدخول على الموقع الرسمى لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا www.asrt.sci.eg.



وللتسجيل وملء استمارة التقدم اعتباراً من اليوم من خلال الرابط التالي http://forms.asrt.sci.eg/bestDesign/ في موعد اقصاه 27 يونيو 2019، ولن يتم قبول أى طلبات بعد هذا الموعد، ثم يتم إجراء عملية التصنيف الأولى طبقًا للبرنامج المقدم له الشعار تمهيدًا لإجراء عملية التقييم لها، حيث سيتم تقييم الأعمال المقدمة من قبل لجنة علمية متخصصة لتحديد الشعارات المتميزة التي تم قبولها تمهيداً لعرضها على رئيس الأكاديمية ثم نصل للمرحلة النهائية من إعلان النتائج وتوزيع الجوائز وسيحظى الفائز الأول عن كل شعار على جائزة مالية مقدمة من أكاديمية البحث العلمى قدرها 20 ألف جنيه.