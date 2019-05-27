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لطالبات جامعة القاهرة.. تعرف على مواعيد أفواج معسكر مطروح 2019

الإثنين، 27 مايو 2019 01:00 ص
لطالبات جامعة القاهرة.. تعرف على مواعيد أفواج معسكر مطروح 2019 طالبات جامعة القاهرة - أرشيفية
وائل ربيعى
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أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة، المواعيد المقررة لاستضافة طالبات الجامعة فى الكليات المختلفة بمعسكر الجامعة، الذى يتم تنظيمه سنويا بمحافظة مطروح.
 
وينشر "اليوم السابع"، المواعيد المقررة للطالبات خلال إجازة صيف العام الجارى 2019.
 
1- الفوج الأول من 21 يوليو المقبل وحتى 26 يوليو.
2- الفوج الثانى من 26 يوليو حتى 31 يوليو 2019.
3- الفوج الثالث من 31 يوليو المقبل وحتى 5 أغسطس.
4- الفوج الرابع من 26 أغسطس وحتى 31 أغسطس.
 
 

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