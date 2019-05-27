لص فيلا منطقة مدكور بالعمرانية سبق اتهامه فى 16 قضية سابقة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عامل جراج تم القبض عليه، لاتهامه بسرقة فيلا بالعمرانية، أنه استغل خبرته فى مجال سرقة المساكن، لكونه سابق اتهامه فى 16 قضية سابقة، وتسلل للفيلا الكائنة بمنطقة مدكور بالعمرانية، بأسلوب التسلق.

وأضاف المتهم أنه فتش فى محتويات الفيلا حتى عثر على حقيبة، فاستولى منها على مبلغ 2000 جنيه وهاتف محمول، وفر هاربا.

وأرشد المتهم عن الهاتف والمبلغ المالى المسروق، حيث تم ضبطهما، وكشفت تحريات ضباط مباحث العمرانية، أن المتهم صادر ضده حكم بالحبس سنة فى قضية سرقة واستنادا لاعترافات المتهم، وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقى قسم شرطة العمرانية بلاغا يفيد سرقة مجهول لمبلغ 2000 جنيه وهاتف محمول، من حقيبة مهندسة أثناء وجودها بفيلا والدتها.

وبإجراء التحريات بإشراف العقيد محمد أمين مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم محمد غراب وكيل فرقة المباحث الجنائية، تبين أن عاملا بجراج وراء ارتكاب الواقعة.

وبإعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب السرقة، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.