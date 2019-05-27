لجنة مقابلات لاختيار موجهى عام علوم ولغة إنجليزية بتعليم الإسماعيلية

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

عقد الدكتور خالد خلف قبيصى مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية لجنة مقابلات لإختيارموجه عام العلوم وموجة عام اللغة الإنجليزية تكليفا، وذلك فى إطارعملية تجديد الدماء والدفع بعناصر قيادية جديدة متميزة.

وتمت عملية الإختيار فى حضور اللجنة المشكلة برئاسة مدير المديرية وعضوية عادل عبد التواب عثمان وكيل المديرية ومحمد مهنى مديرعام التعليم الفنى ،وفلك الديب مديرعام الشئون التنفيذية، وإسماعيل محسن مديرعام التعليم العام.

وأشاد المتقدمون بالإجراءات التى تمت وطريقة الاختيار التى تميزت بالشفافية والعدالة، مؤكدين احترامهم الشديد للجنة، وأن العمل فى المرحلة المقبلة يحتاج إلى تضافر الجهود والعمل على رفع شأن التعليم فى المحافظة، وأن المرحلة القادمة تحتاج إلى قيادات تهدف إلى التطويروفق رؤية الدولة العصرية.