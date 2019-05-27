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لافروف: نشعر بقلق مشترك مع مينسك من زيادة أنشطة "الناتو" قرب حدودنا

الإثنين، 27 مايو 2019 10:00 م
لافروف: نشعر بقلق مشترك مع مينسك من زيادة أنشطة "الناتو" قرب حدودنا وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
أ ش أ
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أعرب وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، عن قلق مشترك يجمع روسيا وبيلاروسيا إزاء زيادة نشاط حلف شمال الأطلسى (ناتو) بالقرب من حدود البلدين.

وقال لافروف - عقب مباحثات مع وزير خارجية بيلاروسيا فلاديمير ماكى فى موسكو اليوم الاثنين - "تحدثنا عن مسألة عدم الانتشار ومراقبة الأسلحة، وأعربنا عن قلقنا إزاء تكثيف أنشطة (ناتو) بالقرب من حدودنا، وأشرنا إلى أن مثل هذه الخطوات تؤدى إلى زيادة التوتر فى المنطقة الأورواطلسية".

وأضاف "روسيا وبيلاروسيا تدعوان الشركاء الغربيين لاحترام إقامة نظام أمن متساو وغير قابل للتجزئة والإيفاء بالالتزامات"، وفى سياق منفصل، أكد وزير الخارجية الروسى، أن هناك عدداً كبيراً من الدول الراغبة بعقد اتفاقات لتحرير التجارة مع الاتحاد الاقتصادى الأوراسى.

وقال لافروف - خلال مؤتمر صحفى بموسكو - "بدون أية مبالغة، يوجد طابور من الراغبين بعقد اتفاقات بشأن تحرير التجارة مع الاتحاد الاقتصادى الأوراسي. لقد تم بالفعل إبرام أول اتفاق بشأن إنشاء منطقة تجارة حرة مع فيتنام".

يُذكر أن اجتماعاً دورياً للمجلس الأعلى للاتحاد الاقتصادى الأوراسى سيعقد بعد غد بالعاصمة الكازاخستانية نور سلطان، برئاسة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، ووفقًا للكرملين، فإنه بالإضافة إلى رؤساء الدول الأعضاء فى الاتحاد (أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا) تمت دعوة رئيس مولدوفا إلى الاجتماع كرئيس لدولة مراقبة فى الاتحاد، وكذلك رئيس طاجيكستان كضيف شرف.

 


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