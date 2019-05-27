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كيف استعدت وزارة البترول لتنظيم "ايجبس 2020" بنسخته الرابعة؟ اللجنة المشكلة تجيب

الإثنين، 27 مايو 2019 10:32 ص
كيف استعدت وزارة البترول لتنظيم "ايجبس 2020" بنسخته الرابعة؟ اللجنة المشكلة تجيب حقل بترول _ أرشيفية
كتبت - مروة الغول
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رأس مسئولو وزارة البترول والثروة المعدنية الاجتماع الأول للجنة العليا المُشَكَلة لمؤتمر ومعرض مصر الدولى الرابع للبترول « ايجبس 2020» للوقوف على إجراءات الإعداد لتنظيم هذا الحدث فى نسخته الرابعة والمقرر أن يقام خلال الفترة مابين 11- 13 فبراير من العام القادم تحت شعار " شمال أفريقيا والبحر المتوسط .. تلبية الاحتياجات المستقبلية من الطاقة".

وشارك في الاجتماع عدد من قيادات الوزارة ورؤساء هيئة البترول والشركات القابضة بقطاع البترول ورؤساء شركات البترول العالمية فى مصر الراعية للحدث إلى جانب مسئولى شركة دى ام جى العالمية المسئولة عن تنظيمه.

وأكد مسئولو وزارة البترول والثروة المعدنية، ان المؤتمر والمعرض الدولى ايجبس 2020 الذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية يأتى فى ظل النجاح الملموس للمؤتمرات الثلاثة السابقة والتى نجحت فى جذب العديد من الشركات العالمية الكبرى ورؤساء المنظمات البترولية الدولية وكبار المسئولين والشخصيات فى مجال البترول والغاز اقليميا ودوليا، مشيرا إلى نجاح هذا الحدث فى إظهار قدرة صناعة البترول والغاز المصرية أمام العالم على تحقيق نجاحات غير مسبوقة وتنفيذ مشروعات كبرى وإنها مؤهلة لجذب مزيد من الاستثمارات وفتح آفاق جديدة للاستثمار أمام الشركات الكبرى، مضيفا أن المؤتمر الرابع سيلقى الضوء على منطقة شمال إفريقيا وكذلك البحر المتوسط، خاصة فى ظل ما تشهده منطقة شرق المتوسط من تعاون إقليمى غير مسبوق لاستغلال موارد الغاز والتى تشكل مصر الركيزة الأساسية فيه من خلال ما تمتلكه من مقومات كمركز اقليمى لتداول وتجارة الغاز الطبيعي .

وتم خلال الاجتماع استعراض إجراءات الإعداد لإقامة المؤتمر والمعرض المصاحب والذى سيشهد زيادة فى المساحة المقام عليها فى ضوء الإقبال المتوقع على المشاركة بعد نجاح المؤتمر الثالث وأن يجتذب أعدادا من الزائرين والمشاركين تفوق ايجبس 2019 .

ومن المقرر زيادة عدد الجلسات الفنية المتخصصة لأنشطة البترول والغاز فى "ايجبس 2020 " لتغطى 15 مجالا وموضوعا رئيسيا في الصناعة، ويجرى حاليا تلقى الأبحاث العلمية وأوراق العمل المقدمة للمؤتمر، وسيشهد المؤتمر جلسات استراتيجية متنوعة بمشاركة عدد من وزراء البترول من دول العالم وقادة ومسئولى كبريات الشركات العالمية لالقاء الضوء على أحدث مستجدات صناعة البترول والغاز والفرص الاستثمارية البترولية فى مصر، والقضايا محل الاهتمام فى الصناعة البترولية، بالإضافة إلى جلسات خاصة بالاستثمار والتمويل فى صناعة البترول والغاز، كما يتضمن المؤتمر جلسات نقاشية عن الأمن والسلامة فى قطاع الطاقة ودور المرأة فى هذا القطاع الحيوى ويخصص عدة جوائز للمشروعات والمنشآت المتميزة فى السلامة وحماية البيئة وجوائز للعناصر النسائية الأكثر تميزا فى قطاع البترول.


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