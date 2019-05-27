سوبر كورة
Ads
الإثنين، 27 مايو 2019 08:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

كوريا الشمالية: بولتون متحمس للحرب ويعمل على تدمير الأمن والسلام

الإثنين، 27 مايو 2019 07:40 ص
كوريا الشمالية: بولتون متحمس للحرب ويعمل على تدمير الأمن والسلام بولتون
سول (رويترز)
إضافة تعليق

قالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية فى بيان نشرته وسائل الإعلام الحكومية، اليوم الاثنين، إن مستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون "متعصب للحرب" وكان مخطئا فى استنتاجه أن تجارب الصواريخ التى أجرتها كوريا الشمالية فى الآونة الأخيرة انتهكت قرارات الأمم المتحدة.

 

ونقل البيان الذى نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية عن ممثل لوزارة الخارجية قوله إن التخلى عن تجارب الصواريخ سيعنى التخلى عن حق الدفاع عن النفس، وأن بولتون يعمل على تدمير السلام والأمن.

 

كان بولتون قد قال إن التجارب الأخيرة تنتهك "بلا شك" قرارات الأمم المتحدة.

 

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

"البيت الأبيض": اختبارات صواريخ كوريا الشمالية الأخيرة لم تزعج ترامب

واشنطن بوست: تغريدة ترامب عن كوريا الشمالية توبيخ مباشر لبولتون

ترامب يعرب عن عدم إنزعاجة من إطلاق كوريا الشمالية بعض الأسلحة الصغيرة

كوريا الشمالية تستلم مساعدات روسية من القمح

بولتون: تجارب كوريا الشمالية الصاروخية تنتهك قرارات الأمم المتحدة

كوريا الشمالية تتهم أمريكا بالمسئولية عن فشل محادثات زعيما البلدين

كوريا الشمالية تهدد بعدم استئناف مفاوضات نزع السلاح النووى بسبب مطالب واشنطن

كوريا الشمالية

جون بولتون

بولتون

الحرب

السلام

الخارجية الكورية

الخارجية الكورية الشمالية


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد إلغائها.. تعرف على تصاريح السفر المجانية بالسكة الحديد فى 11 معلومة

بعد إلغائها.. تعرف على تصاريح السفر المجانية بالسكة الحديد فى 11 معلومة

الرئيس السيسي يهنئ الزمالك بالكونفدرالية.. ويوجه التحية للجماهير

الرئيس السيسي يهنئ الزمالك بالكونفدرالية.. ويوجه التحية للجماهير

جرائم تميم أمام العالم.. تدشين حملة حقوقية كبرى ضد تنظيم الحمدين فى أمريكا.. 120 دعوى قضائية تكشف جرائم النظام القطرى.. التجاوزات شملت الفساد ودعم الإرهاب والاغتصاب والتحرش.. وخبراء يؤكدون أمير قطر مجرم دولى

جرائم تميم أمام العالم.. تدشين حملة حقوقية كبرى ضد تنظيم الحمدين فى أمريكا.. 120 دعوى قضائية تكشف جرائم النظام القطرى.. التجاوزات شملت الفساد ودعم الإرهاب والاغتصاب والتحرش.. وخبراء يؤكدون أمير قطر مجرم دولى

عصام شلتوت يكتب: فاز الزمالك بمغامرة جروس الذى رفض المقامرة.. و"سلاح التلميذ" الجعوانى لم يؤثر فى قلعة ميت عقبة.. مدرب الأبيض لعب بخطة من خارج المنهج أربكت خصمه.. وبركان الثقة المفرطة لم يحدث نهضة لبطل المغرب

عصام شلتوت يكتب: فاز الزمالك بمغامرة جروس الذى رفض المقامرة.. و"سلاح التلميذ" الجعوانى لم يؤثر فى قلعة ميت عقبة.. مدرب الأبيض لعب بخطة من خارج المنهج أربكت خصمه.. وبركان الثقة المفرطة لم يحدث نهضة لبطل المغرب

مرتضى منصور: جروس لم يكن يريد الفوز.. ونصحت اللاعبين بعدم التركيز معه ففزنا

مرتضى منصور: جروس لم يكن يريد الفوز.. ونصحت اللاعبين بعدم التركيز معه ففزنا

قبل نهاية رمضان.. 5 نصائح بسيطة للتخلص من الوزن الزائد

قبل نهاية رمضان.. 5 نصائح بسيطة للتخلص من الوزن الزائد

الرجوع الى أعلى الصفحة