كوريا الشمالية: بولتون متحمس للحرب ويعمل على تدمير الأمن والسلام

سول (رويترز)

قالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية فى بيان نشرته وسائل الإعلام الحكومية، اليوم الاثنين، إن مستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون "متعصب للحرب" وكان مخطئا فى استنتاجه أن تجارب الصواريخ التى أجرتها كوريا الشمالية فى الآونة الأخيرة انتهكت قرارات الأمم المتحدة.

ونقل البيان الذى نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية عن ممثل لوزارة الخارجية قوله إن التخلى عن تجارب الصواريخ سيعنى التخلى عن حق الدفاع عن النفس، وأن بولتون يعمل على تدمير السلام والأمن.

كان بولتون قد قال إن التجارب الأخيرة تنتهك "بلا شك" قرارات الأمم المتحدة.