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كل ما تريد معرفته عن ظاهرة تعامد الشمس على الكعبة × 10 معلومات

الإثنين، 27 مايو 2019 01:12 م
كل ما تريد معرفته عن ظاهرة تعامد الشمس على الكعبة × 10 معلومات الكعبة - أرشيفية
كتب محمود راغب
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بعد تعامد الشمس فوق الكعبة المشرفة، ينشر "اليوم السابع" لقرائه كافة التفاصيل المتعلقة بهذه الظاهرة وتوقيت حدوثها فى نقاط مبسطة كشف عنها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية جاءت كما يلى :

1- ظاهرة تعامد الشمس فوق الكعبة المشرفة حدثت وقت الأذان لصلاة الظهر الساعة 12:18 بتوقيت مكة المكرمة

2- عند لحظة التعامد يختفى ظل الكعبة المشرفة

3- يكون اتجاه الشمس بالنسبة لأى نقطة على سطح الكرة الأرضية هو اتجاه القبلة تماماً

4- زاوية ارتفاع الشمس وقت صلاة الظهر فوق الكعبة المشرفة تكون مساوية لـ 89,93 درجة قوسية

5- لايفصل زواية ارتفاع الشمس عن التعامد التام سوى 0,07 من الدرجة

6- ظاهرة تعامد الشمس فوق الكعبة المشرفة تحدث مرتين سنوياً

7- ظاهرة تعامد الشمس على الكعبة الأولى تحدث يوم 27 مايو من كل عام

8-  ظاهرة تعامد الشمس الثانية تحدث يوم 15 يوليو من كل عام

9- ظاهرة تعامد الشمس على الكعبة تعد حدثا فلكيا شيقا لهواة الفلك

10-  كان يستفاد من هذا الظاهرة قديما بتحديد اتجاه القبلة من مختلف الدول


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