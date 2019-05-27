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كاريكاتير يو إس نيوز.. الأسد وروسيا اسم واحد

الإثنين، 27 مايو 2019 02:20 م
كاريكاتير يو إس نيوز.. الأسد وروسيا اسم واحد كاريكاتير
كتبت: إنجى مجدى
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نشرت صحيفة يو إس نيوز أند وورلد ريبورت، كاريكاتير فى القسم السياسى يعكس مدى الترابط بين روسيا ونظام الرئيس السورى بشار الأسد، وهو ما كان عاملا رئيسيا فى بقاء الأسد فى السلطة رغم مرور ثمان سنوات من الاضطرابات والحرب الأهلية وسط ضغط دولى كبير لإزاحته من الحكم.

 

كاريكاتير الصحيفة الأمريكية، جاء بسيطا حيث يدمج بين اسم الأسد بالإنجيلزية واسم روسيا، إذ يظهر رسام الكاريكاتير أن الاسمين مكونين من احرف متشابهة مع اختلاف الترتيب، وفى الاسفل يكتب "مثبط"، فى إشارة إلى بقاء الأسد بسبب روسيا.


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