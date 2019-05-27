قوات الأمن العراقية تحبط محاولة لاستهداف بغداد بسيارة مفخخة

بغداد (أ ش أ)

أحبطت قوات الأمن العراقية اليوم الاثنين، محاولة لاستهداف العاصمة بغداد بسيارة مفخخة.

وقالت قيادة عمليات بغداد ـ فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز العراقيةـ إن "القوات الأمنية المنتشرة على طريق "أبو غريب" غربى بغداد تمكنت من إحباط محاولة تنظيم داعش الإرهابى لإدخال سيارة مفخخة إلى بغداد"، مضيفة أنه تم تفكيك السيارة المفخخة دون وقوع خسائر.

يذكر أن تنظيم "داعش" الإرهابى يقوم بين فترة وأخرى بمحاولة استهداف المناطق الآمنة فى العراق، من خلال سيارات مفخخة أو أحزمة ناسفة.