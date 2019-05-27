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قتلة طبيب بولاق الدكرور يعترفون: تعرض للاختناق أثناء سرقته

الإثنين، 27 مايو 2019 11:58 ص
قتلة طبيب بولاق الدكرور يعترفون: تعرض للاختناق أثناء سرقته جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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اعترف المتهمون بقتل طبيب يحمل جنسية دولة عربية، والبالغ عددهم 4 أشخاص، أحدهم سمسار، أنهم ارتكبوا الجريمة طمعا فى سرقته.

وأضاف السمسار، بتعرفه على المجنى عليه من خلال عمله فى مجال سمسرة العقارات، حيث اشترى المجنى عليه شقته بوساطة صديقه"حارس عقار" ، وأنه اتفق مع حارس العقار على سرقة المجنى عليه لعلمه باحتفاظه بمبالغ مالية بشقته، وأثناء دخولهما للشقة بمفتاح مصطنع فوجئا بوجود المجنى عليه، فلم يتمكنوا من ذلك.

وأضاف السمسار أنه اتفق مع باقى المتهمين، على سرقة المجنى عليه للمرة الثانية، وفى فجر يوم الحادث توجهوا للعقار وانتظر صحبة أحد الجناة للمراقبة، بينما صعد الاخرين للشقة،  وبطرقهما الباب فتح لهما المجنى عليه، فقاما بدفعه وتوثيقه، وتكميم فمه مما أدى إلى اختناقه ووفاته، ثم استوليا على مبلغ مالى عملات مصرية وأجنبية وفروا هاربين، وأرشدوا عن 37 ألف جنيه و6 آلاف ريال يمنى بمنزل الثانى، وقرروا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغًا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه بمنطقة فيصل.

فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة طبيب يحمل جنسية دولة عربية، وكشفت مناظرة الجثة أن الضحية تعرض للاختناق، وتبين وجود آثار بعثرة بمحتويات الشقة.

وكشفت تحريات المقدم محمد الجوهرى رئيس مباحث بولاق الدكرور، والنقباء أيمن سكورى، وكريم عبد الرازق، وأحمد مندور، أن سمسار و3 من اصدقائه وراء ارتكاب الجريمة، حيث ساعد المتهم الأول المجنى عليه فى شراء الشقة، ولعلمه باحتفاظه بمبلغ مالى بشقته، قرر سرقته، فاستعان بالمتهمين، لارتكاب الجريمة، واستولوا على مبلغ مالى وفروا هاربين.

وبإعداد كمين للمتهمين، بإشراف العقيد محمد الشاذلى مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم هشام بهجت، وكيل فرقة المباحث الجنائية، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


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