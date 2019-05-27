فيينا تقيم حفل استقبال لأمين عام الأمم المتحدة

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أقام حاكم مدينة فيينا ميخائيل لودفيج مساء اليوم، حفل استقبال للترحيب بأنطونيو جوتيريتش أمين عام الأمم المتحدة، والذي يقوم بزيارة إلى النمسا تستمر يومين.

وقال جوتيريتش، فى كلمة في الحفل، إن فيينا تحتل مكانة مميزة كعاصمة للثقافة والحضارة في العالم وهو يفخر بأنها تضم واحدا من أهم مقرات الأمم المتحدة فى العالم، مشيدا بالدور النمساوي فى دعم قضايا التنمية التي تتبناها الأمم المتحدة.

حضر حفل الاستقبال كارين كنايسل وزيرة خارجية النمسا وجمع غفير من السفراء وقيادات الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها.

ويفتتح جوتيريتش غدا الثلاثاء أعمال القمة النمساوية العالمية المعنية بمكافحة تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة وسط حضور دولي رفيع المستوى.

وكان جوتيريتش شهد احتفال الأمم المتحدة اليوم بمرور 40 عاما على تأسيس مقرها في فيينا.