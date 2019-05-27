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فيضان نهر ريو باراجواى يشرد 70 ألف عائلة وتوقعات بلوغه مستوى كارثى

الإثنين، 27 مايو 2019 08:04 م
فيضان نهر ريو باراجواى يشرد 70 ألف عائلة وتوقعات بلوغه مستوى كارثى فيضان نهر ريو باراغواى يشرد 70 ألف عائلة
كتب مصطفى عنبر
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أدى الفيضان الاستثنائى لنهر ريو باراجواى، إلى تشريد 70 ألف عائلة، حتى الآن، ويهدد ببلوغ مستوى كارثي في العاصمة أسونسيون في غضون أسبوعين، بحسب تحذير خدمات الأرصاد الجوية.

فيضان-نهر-ريو-باراغواى-(2)
فيضان-نهر-ريو-باراجواى-(2)

وفي أسونسيون، يرتفع النهر بوتيرة متوسطة تتراوح بين 4 و5 سنتيمترات يوميا، مع توقعات بوصول مستواه إلى 7.54 أمتار، أي أنه يقترب من المستوى "الكارثي"، كما تفيد المعلومات الرسمية.

 

وخلال يومين، هطلت أمطار تناهز متوسط الأمطار التي تسقط خلال شهر، ويشار إلى أن مواقع الأرصاد الجوية أشارت الأسبوع الماضي إلى سقوط 16 قتيلاً في البلاد جراء الفيضان.

فيضان-نهر-ريو-باراغواى-(2)
فيضان-نهر-ريو-باراجواى-(2)

 

فيضان-نهر-ريو-باراغواى-(3)
 
فيضان-نهر-ريو-باراغواى-(4)
 
فيضان-نهر-ريو-باراغواى-(5)
 
فيضان-نهر-ريو-باراغواى-(6)
 
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