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فيديو.. محافظ كفرالشيخ يؤكد على ترشيد استهلاك مياه الشرب

الإثنين، 27 مايو 2019 07:42 م
فيديو.. محافظ كفرالشيخ يؤكد على ترشيد استهلاك مياه الشرب جانب من الاجتماع
كفر الشيخ - محمد سليمان
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أكد الدكتور اسماعيل عبدالحمبد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، علي ضرورة ترشيد استهلاك مياه الشرب في جميع مراكز ومدن المحافظة وتوعية المواطنين بالحفاظ على مياه الشرب، وذلك بالتزامن مع إجراء أعمال الصيانة والإصلاح لخطوط وشبكات مياه الشرب، تنفيذاً لتكليفات محافظ كفرالشيخ.
 
 
قال محافظ كفرالشيخ، أنه يتم تطبيق مبادرة رئيس الوزراء بتركيب القطع الموفرة بالمصالح الحكومية لترشيد المياه، حتى يتم تحقيق الإستفادة من المياه في تغذية أطراف الشبكات والمناطق المحرومة، مؤكداً أن إستخدام قطع توفير المياه يأتي في إطار تبني إستراتيجية الدولة للمحافظة على المياه من خلال الاستخدام الأمثل للموارد.
 
وناقش محافظ كفرالشيخ اليوم مع المهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفرالشيخ، صيانة وإصلاح خطوط مياه الشرب في قريتي المرابعين ودقميرة بمركز كفرالشيخ، فيما أوضح محافظ كفرالشيخ، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي قد خصصت رقم الطوارئ 125 لتلقى الشكاوى وبلاغات مياه الشرب والصرف الصحى والمكالمة مجانية والتواصل علي مدار 24 ساعة، مؤكدا أن غرفة عمليات شركة مياه الشرب والصرف الصحي مرتبطة بغرفة عمليات المحافظة يعملان على مدار الساعة لخدمة المواطن. 
 
وكان محافظ كفرالشيخ قد كلف، بتطبيق غرامة قدرها 1000 جنيه، ضد كل من يهدر مياه الشرب، سواء بالرش أمام المحال التجارية، أو غسيل المركبات، أو رش الأرصفة والممرات، بالإضافة الى فرض غرامات إضافية طبقاً للقانون، وطبيعة كل مخالفة، وتكثيف الرقابة والمتابعة بالتعاون مع جهات الاختصاص، قائلاً " قطرة المياه تساوى حياة فكيف نهدر مياه الشرب التي تكلف الدولة مبالغ طائلة في معالجتها، ونسئ استخدامها، وسنواجه المخالفين بالقانون ".
 

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