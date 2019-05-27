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فيديو.. ضبط سلع غذائية فاسدة ومجهولة المصدر فى الأسواق

الإثنين، 27 مايو 2019 06:35 م
فيديو.. ضبط سلع غذائية فاسدة ومجهولة المصدر فى الأسواق جانب من الحملات
كتب محمود عبد الراضي
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يبرز فيديو نجاح شرطة التموين فى توجيه حملات تموينية مكبرة فى رمضان لمراقبة الأسواق وضبطها وملاحقة السلع الفاسدة.

وأثمرت جهود شرطة التموين خلال 24 ساعة عن ضبط (106) قضية تموينية متنوعة، أبرزها ضبط مالك ثلاجة "غير مرخصة" لحفظ وتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة العمرانية (محافظة الجيزة) لحيازته وتجميعه كميات من السلع الغذائية قدرها ("415" أربعمائة وخمسة عشر كيلو جرام "مقطعات لحوم، مفروم لحوم، دهون حيوانية") معبأة داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وفقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الطب البيطرى ومفتشى الأغذية بوزارة الصحة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.


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