فيديو.. شاب يسير على العجلة الخلفية لموتوسيكل بكورنيش النيل بوسط البلد

كتب مدحت وهبة

فى واقعة تعبر عن عدم المسئولية والإهمال، قام أحد الشباب أثناء استقلاله دراجة بخارية "موتوسيكل" بشارع الكورنيش من ميدان عبد المنعم رياض بالتحرير، إلى شبرا الخيمة بالسير على العجلة الخلفية للدراجة وبسرعة كبيرة على الطريق السريع معرضا حياته وكذلك حياة الآخرين للخطر.

والمثير فى الأمر أن الشاب ظل يسير على الطريق السريع لمسافة طويلة وبسرعة كبيرة رافعا الدراجة البخارية حتى تسير على العجلة الخلفية للدراجة، بشكل يعرض المواطنين وسائقى الميكروباص وأصحاب السيارات الملاكى للخطر.