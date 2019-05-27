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فيديو.. شاب يسير على العجلة الخلفية لموتوسيكل بكورنيش النيل بوسط البلد

الإثنين، 27 مايو 2019 07:00 ص
فيديو.. شاب يسير على العجلة الخلفية لموتوسيكل بكورنيش النيل بوسط البلد صورة- أرشيفية
كتب مدحت وهبة
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فى  واقعة تعبر عن عدم المسئولية والإهمال، قام أحد الشباب أثناء استقلاله دراجة بخارية "موتوسيكل" بشارع الكورنيش من ميدان عبد المنعم رياض بالتحرير، إلى شبرا الخيمة  بالسير على العجلة الخلفية للدراجة وبسرعة كبيرة على الطريق السريع معرضا حياته وكذلك حياة الآخرين للخطر.

والمثير فى  الأمر أن الشاب ظل يسير على الطريق السريع لمسافة طويلة وبسرعة كبيرة رافعا الدراجة البخارية حتى تسير على العجلة الخلفية للدراجة، بشكل يعرض المواطنين وسائقى الميكروباص وأصحاب السيارات الملاكى للخطر.

 

 

 


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شاب يسير بدراجة بخارية

كورنيش النيل

دراجة بخارية بعجلة واحدة


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