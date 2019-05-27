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فيديو .. بريطانيا تستعين بأول روبوت لقطف ثمار الفاكهة فى العالم

الإثنين، 27 مايو 2019 03:44 م
فيديو .. بريطانيا تستعين بأول روبوت لقطف ثمار الفاكهة فى العالم روبوت قطف الفاكهة
كتبت رباب فتحى
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سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية  على  أول روبوت فى العالم لقطف ثمار الفاكهة وتحديدا التوت، وقالت إن الروبوت الذى يقدر بـ700 ألف إسترلينى سيكون مستقبل حصاد الفاكهة، إذا جرت الأمور وفقا للخطط الموضوعة. 
 
وتتم عملية قطف الثمار بعدما يحدد الروبوت الثمرة التى يرغب فى أخذها ثم يقوم بقطفها ووضعها بحذر شديد فى سلة مجاورة. وتستغرق عملية قطف ثمرة توت واحدة دقيقة كاملة.  
 
 
ورغم أن الأمر يبدو شاقا بالنسبة للروبوت، إلا انه سيكون مستقبل الحصاد، حيث سيتمكن كل روبوت من قطف أكثر من 25 ألف ثمرة توت في اليوم الواحد ، وهو ما يفوق قدرة العاملين من البشر الذين يقطفون حوالي 15 ألف ثمرة في يوم عمل مدته ثماني ساعات ، وفقاً لـ Fieldwork Robotics ، التابعة لجامعة بليموث.
 
وأوضحت الصحيفة أنه تمت تجربة الروبوت في المملكة المتحدة ، حيث تواجه صناعة الزراعة تحديات ارتفاع تكاليف العمالة ونقص العمال الموسميين بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
 
تضاءلت أعداد العمال الموسميين من أوروبا الشرقية ، ويعزى ذلك جزئياً إلى مخاوف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، ولكن أيضًا بسبب اهتمام رومانيا وبولندا باقتصاداتها المتنامية بإقناع عمالها بالبقاء في بلدانهم الأصلية.
 
 

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بريكست

العمالة الالكترونية

روبوت قطف الفاكهة


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