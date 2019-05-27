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فيديو ..الفرق الهندسية باليمن تطهر مجارى الوديان من الألغام الحوثية

الإثنين، 27 مايو 2019 01:05 ص
فيديو ..الفرق الهندسية باليمن تطهر مجارى الوديان من الألغام الحوثية الغام ارضية
كتبت إيمان حنا
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قامت الفرق الهندسية بالمنطقة السادسة مدعومة بالاسناد الهندسي للتحالف العربى ،  بتطهير مجاري السيول والوديان في محور البقع من الالغام الأرضية التي جرفتها السيول وقد زرعتها الميليشيا الحوثيه في انتهاك واضح للقانون الدولي الانساني وبتعريض حياة المدنيين ومصدر رزقهم للخطر .

يأتى هذا فى الوقت الذى تواصل الميليشيات الحوثية جرائمها بحق المدنيين وانتهاك القوانين الدولية الانسانية؛ حيث كشفت سيول الأودية الناتجة عن الأمطار في منطقة البقع عن كم هائل من الألغام الأرضية التي زرعتها الميليشيا الحوثية، ضاربة عرض الحائط بكل الأعراف الدولية الداعية إلى حماية المدنيين ومصادر رزقهم ،  وبحسب المركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية فإن الفرق الهندسية في المنطقة السادسة مدعومة بالإسناد الهندسي لقوات التحالف العربى، قامت بنزع كميات كبيرة من الالغام في تلك المناطق.
 
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