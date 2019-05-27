سوبر كورة
Ads
الإثنين، 27 مايو 2019 03:32 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

"فيديوهات للبغدادى وعمليات قتل" ضمن أحراز محاكمة 44 متهما بالانضمام لداعش

الإثنين، 27 مايو 2019 03:13 م
"فيديوهات للبغدادى وعمليات قتل" ضمن أحراز محاكمة 44 متهما بالانضمام لداعش المستشار محمد سعيد الشربينى وهيئة المحكمة
كتب إيهاب المهندس
إضافة تعليق

فضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، اليوم الأحد، الأحراز فى  محاكمة  44 متهما بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، وعرضت المحكمة فيديوهات يظهر فيها الإرهابى أبو بكر البغدادى.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.

وفى بداية الجلسة عرضت المحكمة فيديو عبارة عن فلم وثائقى عن تنظيم داعش، وبداخله حديث للإرهابى أبو بكر البغدادى، ويتحدث داخله عن الجهاد.

وعرضت المحكمة فيديو يقف فيه بعض عناصر داعش على بعض الجثث، مرددين عبارات منها "مصيركم يا كلاب"، وأوراق تثبت أن الضحايا سوريين.

وجاء فى التحقيقات : المتهمون الأول والثالث والثامن والتاسع ومن الثالث عشر حتى السادس عشر والثامن والعشرون ومن الخامس والثلاثين حتى التاسع والثلاثين والثالث والأربعون والأخير: ارتكبوا جرائم من جرائم تمويل الإرهاب، بـأن وفر المتهمون الأول والثامن والتاسع أمولا أمدوا بها الجماعة الإرهابية، ووفر المتهمون الاول والثالث والاربعون والاخير، أسلحة نارية وذخائر أمدوا بها الجماعة، وحاز المتهم الرابع عشر سلاحا ناريا وذخائر لارتكاب أعمال إرهابية، تحقيقا لأغراض الجماعة، ووفر المتهم السابع والثلاثون " طائرة بدون طيار" مزودة بالة تصوير نقلها إلى داخل البلاد وتلقها المتهم الخامس والثلاثون وحازها بمسكنه ثم نقلها، والمتهم التاسع والثلاثون إلى المتهم السادس والثلاثين فحازها بمسكنه، ثم نقلها إلى المتهم الثالث فأمد بها الجماعة الإرهابية، وجمع المتهمون من الثالث عشر حتى السادس عشر، والثامن والعشرون، والخامس والثلاثون، والسادس والثلاثون، والثامن والثلاثون، معلومات أمدوا بها الجماعة لارتكاب أعمال إرهابية، ووفر المتهم الاول مواد تستخدم فى تصنيع المفرقعات أمد بها الجماعة، بينما وفر المتهم الخامس والثلاثون ملاذا أمنا للمتهم السابع والثلاثين على النحو المبين بالتحقيقات.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

أسلحة نارية وطلقات ضمن أحراز محكامة حمادة السيد وآخرين بتهمة الانضمام لداعش

تأجيل محاكمة حمادة السيد لاعب أسوان و43 آخرين بتهمة الانضمام لداعش للغد

أرقام هامة ارتبطت بمحاكمة حمادة السيد لاعب أسوان بتهمة الانضمام لداعش

صور.. النيابة تتلو أمر إحالة حمادة السيد لاعب أسوان و43 آخرين بتهمة الانضمام لداعش

تنظيم داعش

محاكمة لاعب اسوان بتهمة الانضمام لداعش

محاكمة تنظيم داعش

ابو بكر البغدادى


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

"100 مليون صحة" تعلن صرف أدوية جديدة لمرضى فيروس سى.. وحيد دوس: أول علاج مصرى مسجل لعلاج المنتكسين خلال أيام.. والكشف على 36 ألف أجنبى يعيشون بمصر حتى الآن منعا لانتشار العدوى.. والمبادرة مستمرة لنهاية 2019

"100 مليون صحة" تعلن صرف أدوية جديدة لمرضى فيروس سى.. وحيد دوس: أول علاج مصرى مسجل لعلاج المنتكسين خلال أيام.. والكشف على 36 ألف أجنبى يعيشون بمصر حتى الآن منعا لانتشار العدوى.. والمبادرة مستمرة لنهاية 2019

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 27 - 5 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 27 - 5 - 2019 والقنوات الناقلة

مجدد ومبتكر وبيشجع الموظفين.. صفات تؤهل مواليد الجوزاء لمنصب مدير

مجدد ومبتكر وبيشجع الموظفين.. صفات تؤهل مواليد الجوزاء لمنصب مدير

الرجوع الى أعلى الصفحة