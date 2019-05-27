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فيديوجراف.. تعرف على قيمة أول فاتورة بعد تطبيق زيادة أسعار الكهرباء

الإثنين، 27 مايو 2019 12:38 م
فيديوجراف.. تعرف على قيمة أول فاتورة بعد تطبيق زيادة أسعار الكهرباء فاتورة كهرباء - صورة أرشيفية
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ينشر "اليوم السابع" فيديوجراف حول قيمة أول فاتورة للكهرباء بعد تطبيق زيادة الأسعار، والتى يتم تطبيقها بدءا من يوليو المقبل، بنسبة زيادة 14.9%.

وهى كالآتى:

 

ـ لو فاتورتك كانت 12 جنيها شهريا هتدفع ..  16 جنيها

الزيادة 4 جنيهات

 

ـ لو فاتورتك 28 جنيها هتدفع 37 جنيها

الزيادة 9 جنيهات

ـ أما لو فاتورتك بتوصل 78 جنيها فهتبقى 106 جنيهات

بزيادة 28 جنيها

 

ـ لو استهلاكك 153 جنيها فاتورتك هتبقى 193 جنيها

يعنى زيادة 30 جنيها

 

ـ أما اللى فاتورته هتوصل 237 جنيها فاتورته هتزيد لـ288 جنيها

بزيادة 41 جنيها

 

ـ الفاتورة اللى كانت 327 هتوصل لـ388 جنيها

بزيادة 61 جنيها

 

ـ والفاتورة الـ417 هتبقى 488 جنيها

بزيادة 71 جنيها

 

ـ والفاتورة الـ462 جنيها هتوصل لـ538 جنيها

بزيادة 76 جنيها

ـ والفاتورة الـ607 هتوصل 688 جنيها

بزيادة 81 جنيها

 

ـ أما الفاتورة اللى بتوصل لـ944 جنيها هتوصل 1038 جنيها

بزيادة 94  جنيها


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