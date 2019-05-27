فيديوجراف.. تعرف على قيمة أول فاتورة بعد تطبيق زيادة أسعار الكهرباء

ينشر "اليوم السابع" فيديوجراف حول قيمة أول فاتورة للكهرباء بعد تطبيق زيادة الأسعار، والتى يتم تطبيقها بدءا من يوليو المقبل، بنسبة زيادة 14.9%.
وهى كالآتى:
ـ لو فاتورتك كانت 12 جنيها شهريا هتدفع .. 16 جنيها
الزيادة 4 جنيهات
ـ لو فاتورتك 28 جنيها هتدفع 37 جنيها
الزيادة 9 جنيهات
ـ أما لو فاتورتك بتوصل 78 جنيها فهتبقى 106 جنيهات
بزيادة 28 جنيها
ـ لو استهلاكك 153 جنيها فاتورتك هتبقى 193 جنيها
يعنى زيادة 30 جنيها
ـ أما اللى فاتورته هتوصل 237 جنيها فاتورته هتزيد لـ288 جنيها
بزيادة 41 جنيها
ـ الفاتورة اللى كانت 327 هتوصل لـ388 جنيها
بزيادة 61 جنيها
ـ والفاتورة الـ417 هتبقى 488 جنيها
بزيادة 71 جنيها
ـ والفاتورة الـ462 جنيها هتوصل لـ538 جنيها
بزيادة 76 جنيها
ـ والفاتورة الـ607 هتوصل 688 جنيها
بزيادة 81 جنيها
ـ أما الفاتورة اللى بتوصل لـ944 جنيها هتوصل 1038 جنيها
بزيادة 94 جنيها
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