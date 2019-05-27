فيتامين "هـ"..حافظ علي نسبته بالمكسرات وأحذر نقصه عشان التنميل وعسر الهضم

كتبت فاطمة ياسر

هناك أنواع عديدة من الفيتامينات، كفيتامين "أ و ب وسي وج وهـ"، ولكل منهم أهمية خاصة للجسم، وخلال الأسطرالقادمة سنتعرف علي فوائد وأهمية فيتامين "هـ" علي جسم الإنسان، وذلك وفقا لموقع "healthline".

فيتامين "هـ" من الفيتامينات الهامة لجسم الإنسان، حيث يحمي الجسم من الإصابة بالسرطان، ويعمل علي تقوية الجهاز المناعي بشكل قوي وجيد.

فتناولك للأطعمة أو أخذ الحبوب التي تحتوي على فيتامين "هـ" يعمل علي زيادة الخصوبة وزيادة فرص الحمل لدي الكثيرون الذين يعانون من مشكلة تأخر الحمل، ويمكنك تناول الأطعمة الغنية بهذا العنصر لهام لك ولصحتك، من خلال المكسرات، والأسماك، والألبان واللحوم الحمراء، والكبدة.

وهناك العديد من الفوائد الصحية الهامة لفيتامين "هـ"، حيث يحتوي علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وهذا يجعله يقي الجسم من الإصابة بالأورام السرطانية، وتقوية الجهاز المناعي في الجسم، والحد من الإصابة بالأمراض الخاصة به، ويعمل علي تقوية الذاكرة والحد من الكسل وتنشيط خلايا الجسم بشكل جيد، ويقلل فرص ظهور التجاعيد في البشرة، وتقوية بصيلات الشعروالحد من تساقطه، وترطيب البشرة.

فعند شعورك بهذه الأعراض عليك العلم أنك تعاني من نقص في نسبة فيتامين "هـ" بالجسم، وهي الدوخة، تنميل في اطراف الجسم، ضعف البصر، عسر الهضم، فعليك الذهاب لمعمل التحاليل وإجراء تحليل فيتامين "هـ" والتعرف علي نسبته في الجسم.