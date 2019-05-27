فرنسا ردا على حكم بإعدام فرنسيين بالعراق: نعارض عقوبة الإعدام

رويترز

قالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الاثنين إنها تعارض عقوبة الإعدام من حيث المبدأ لكنها أضافت أنها تحترم السيادة العراقية بعد أن قضت محكمة هناك بإعدام 3 فرنسيين لانتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابى.

وقالت الوزارة فى بيان "السفارة الفرنسية فى العراق، بموجب دورها فى تقديم الحماية القنصلية، تتخذ الخطوات الضرورية لإيضاح موقفها (المعارض لعقوبة الإعدام) للسلطات العراقية".

وأضافت الوزارة أنها تحترم سيادة السلطات العراقية وأن من ينتمون لداعش "يجب أن يعاقبوا على جرائمهم" التى تصل عقوبتها إلى الإعدام فى العراق.