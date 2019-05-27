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الإثنين، 27 مايو 2019 05:49 م
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فرنسا تحاكم بريطانيا غيابيا بتهمة قتل منتجة فرنسية فى أيربندا

الإثنين، 27 مايو 2019 05:26 م
فرنسا تحاكم بريطانيا غيابيا بتهمة قتل منتجة فرنسية فى أيربندا جثة-صورة ارشيفية
رويترز
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بعد مرور 22 عاما على العثور على جثة المنتجة السينمائية الفرنسية صوفي توسكان دي بلانتيير، قرب منزل عطلاتها في أيرلندا، تبدأ اليوم الاثنين في فرنسا محاكمة المشتبه به في قتلها إيان بيلي.

 

ولن يحضر بيلي أو محاموه المحاكمة وفقا لما ذكره المحامون. وبيلي بريطاني ويقول إنه برئ لكن المحكمة العليا في أيرلندا قضت بأنه لا يمكن تسليمه.

 

وقتلت توسكان دي بلانتيير، التي كان زوجها دانيال من كبار المنتجين وعمل مع مخرجين بارزين منهم فديريكو فيليني وإنجمار برجمان، أثناء قضائها عطلة في قرية شول الساحلية الصغيرة في جنوب غرب أيرلندا في ديسمبر عام 1996.

 

وهز مقتلها أيرلندا وألقى بظلاله على قرية شول التي تعتبر ملاذا للمشاهير البوهيميين الانجليز والفرنسيين والألمان.

 

وقال المحامون إن الأسلوب الوقح لبيلي، وهو صحفي وشاعر، وادعاءه بأنه يعرف معلومات عن الجريمة هو ما أسهم في اتهامه بالقتل.

 

وكان ألقي القبض عليه مرتين في أيرلندا فيما يتعلق بالجريمة لكن لم توجه إليه اتهامات هناك.

 


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