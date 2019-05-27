فتح التقدم فى الإعلان الـ11 للإسكان الاجتماعى بالمنيا للحاجزين فى 2006/2009

المنيا - فريق المحافظات

أعلنت مديرية الإسكان والمرافق بالمنيا، عن البدء فى سحب كراسات الشروط للتقدم لمشروع الإسكان الاجتماعى، من أقرب بريد مميكن لعدد (102) عمارة بإجمالي 2448 وحدة سكنية بمنطقة المطاهرة جنوب المنطقة الصناعية شرق النيل، لجميع المواطنين، وكذلك للحاجزين في مشروع الإسكان القومي 2006/2009، والذين لم يصبهم الدور فى استلام وحدة سكنية التقدم لهذا المشروع.

قال المهندس رمضان محمد وكيل وزارة الاسكان،إن العمارات تضم كافة المرافق والخدمات (مول تجاري _ مبني إداري _ مسجد _حضانة _ وحدة صحية _ شبكات طرق وكهرباء ومياه وصرف صحي وري) ومخصصة لكافة أبناء المحافظة من العدوة شمالا إلى ديرمواس جنوبا، بسعر الوحدة 184 ألف جنيه فقط (أقل من سعر الوحدة بالإعلان العاشر المقدر بـ 225 ألف جنيه) بالإضافة لدعم الدولة حتى 40 ألف جنيه للوحدة.

وأضاف أنه فيما يخص الحاجزين فى مشروع الاسكان القومى 2006/2009 ولم يصبهم الدور، في استلام وحدة سكنية، فيمكن التقدم لهذا المشروع وسحب كراسات الشروط والتقدم بنفس شروط الإعلان الحادى عشر مع سحب مقدم الحجز السابق (5000) جنيه لعدم التقدم لمشروعين في وقت واحد، ولهم أولوية في التخصيص لهذا المشروع.