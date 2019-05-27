عيش رمضانك واستمتع ..مريض السرطان هياكل ايه فى رمضان ؟

كتبت نهير عبد النبى

"كيماوى وتعب وضغط واكتئاب"، جميعها مراحل يمر بها مريض السرطان وتؤثر على صحته النفسية والجسدية، ولكن بوجود الاهل والأصدقاء والدعم النفسى الذي يقدمه له جميع من حوله يستطيع ان يتخطى هذه المرحلة الصعبة.

وفى رمضان قد يعتقد البعض ان مريض السرطان لا يستطيع ان يستمتع بأجواء الشهر الكريم مثله مثل غيره ولكنه يستطيع أن يصوم ويخرج للعالم ويعيش الأجواء الرمضانية بكل تفاصيلها وكلن حسب حالته الصحية، لذلك يقدم اليوم السابع نصائح وخطة رمضانية لمرضى السرطان، نصائح للوقاية من المرض.



مريض السرطان

ما هو النظام الغذائى الصحى لمريض السرطان فى رمضان



على حسب حالة مريض السرطان يحدد الطبيب هل يستطيع الصيام أم لا، فلكل مريض نظام غذائى مناسب له لا بد أن يتبعه وذلك مع تناول الأدوية، كما أن هناك بعض أنواع الأكلات الممنوعة عن بعض المرضى والأخرى مناسبة وضرورية لصحته، وحسب ما ذكره موقع healthxchange فهناك العديد من أنواع الاطعمة الممنوعة عن مرضى السرطان فى حين أن هناك أطعمة ضرورية لصحتهم

أطعمة ممنوعة عن مرضى السرطان



فطار صحى

1: اللحوم المقلية أو المشوية، ممنوعة عن مرضى السرطان أو يفضل الحد من تناولها.

2:يجب عدم الإفراط في تناول الملح أو السكر، والأطعمة الزيتية.

3: اللحوم المصنعة، ينصح بعدم تناولها نظرا لاحتوائها على بعض المواد الضارة التى تؤثر على صحة المرضى.

4:الأطعمة المحفوظة مثل المخللات والمربى، تؤثر على صحة مريض السرطان.

5:يفضل الامتناع تماما عن المشروبات الكحولية.

فضلا عن ذلك يجب على مرضى السرطان تجنب الأفراط فى تناول مكملات الفيتامين لأنها قد تتعارض مع العلاج الكيميائى.

أطعمة مهمة وضرورية يجب أن يتناولها مريض السرطان



1:الخضروات مثل الطماطم والبسلة واللفت.

2:الاهتمام بتناول الخضروات الورقية لاحتوائها على بعض الفيتامينات المقاومة للأمراض السرطانية.

3:"البرتقال، الكيوى، الخوخ، المانجو، الكمثرى"، وغيرها من الفيتامينات الأخرى التى تعمل على تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض.

4: الأسماك والدواجن والبيض والأطعمة التى تحتوى على البروتينات.

5:الأرز والمكرونة والحبوب الكاملة.

لمريض السرطان..ازاى تتبسط وتفرح نفسك فى شهر رمضان



طفلة مريضة بالسرطان

الأمل والتفاؤل من الأمور التى تجعلنا نعيش فى سعادة وصحة، وخصوصا مع أصحاب الأمراض المزمنة، لذلك يجب على مرض السرطان ان يعيشوا اجواء رمضان بكل تفاصيلها دون ان يمنعهم المرض عن ذلك، ووفقا لما ذكره موقع roswellpark، فهناك بعض النصائح الهامة لمرضى السرطان وهى

1:اقنع نفسك أن المرض ضعيف تستطيع أن تهزمه بقوتك، وعيش الأجواء الرمضانية بالعبادة والخروج والتعرف على أشخاص مختلفة.

2:تحلى بالتفاؤل والعزيمة والإصرار على استكمال العلاج.

3- الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية فى رمضان وخصوصا بعد الافطار بساعتين، حيث أنها ترفع الروح المعنوية وتعزز الصحة النفسية.

4: ابتعد عن الوحدة، وتقرب من أصدقائك وعائلتك وشارك فى الاعمال التطوعية فى شهر رمضان.

5: عد إلى عملك ومارس حياتك بشكل طبيعى إذا كانت صحتك أفضل من الأول.

6: كن لطيفا مع نفسك وهون عليها الألم وتعب الكيماوى وركز فى الأمل.

7: لا تدخل فى نوبات الحزن الشديدة.

ازاى تحمى نفسك من السرطان



تزداد نسبة الإصابة بمرض السرطان بشكل كبير فى الفترة الاخيرة وحتى الآن لا يوجد سبب محدد للإصابة به، فقد يتعرض له الأطفال والشباب وكبار السن بأشكاله وأنواعه المختلفة، لكن هناك بعض الطرق التى تحد من خطر الإصابة به.

وحسب ما ذكره موقع pritikin فإن طرق الوقاية من السرطان هى..

1: الحفاظ على وزن الجسم وتجنب الإصابة بالسمنة المفرطة وتراكم الدهون فى الجسم.

2: الابتعاد عن تناول اللحوم المصنعة والوجبات الجاهزة، حيث إنها تزيد من فرص الإصابة بالأمراض السرطانية

3: تجنب التدخين فهو من أبرز العادات السيئة التى تزيد من خطر الإصابة بالسرطان وخصوصا سرطان الرئة.

4: المشروبات الكحولية أيضا تحتوى على بعض المواد التى تعرض حياتك للخطر وللإصابة بالأمراض السرطانية المختلفة.

5: الحد من تناول اللحوم الحمراء، يساعدك على الوقاية من الإصابة بالسرطان.

6: الابتعاد عن تناول الأطعمة الدسمة والتى تحتوى على نسبة عالية من الزيوت والدهون التى تزيد من خطرالإصابة بالسرطان والأمراض الأخرى، ويفضل الاهتمام بالأطعمة الخفيفة والخضروات والفواكه.